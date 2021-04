Адаптация государственной поддержки

Source: IMF – News in Russian

Витор Гаспар, Рафаэль Лэм, Паоло Мауро и Мехди Раисси

7 апреля 2021 г.

(Фото: IMF PHOTO/ERNESTO BENAVIDES)

Кампания по скорейшей вакцинации от COVID-19 продолжается, однако темпы ее проведения существенно различаются между странами, и многие не имеют доступа к вакцине. Необходимо укреплять глобальное сотрудничество с целью производства и распространения вакцин во всех странах при доступном уровне затрат. Чем скорее вакцинация остановит распространение пандемии, тем быстрее экономика стран вернется к нормальному функционированию.

Если глобальную пандемию удастся взять под контроль благодаря вакцинации, то к 2025 году достигнутое в результате этого увеличение темпов экономического роста принесет в странах с развитой экономикой дополнительные налоговые поступления на сумму более 1 трлн долларов и позволит сэкономить еще больше за счет сокращения расходов на меры бюджетной поддержки. Таким образом, как отмечается в «Бюджетном вестнике» за апрель 2021 года, вакцинация от COVID-19 окупится с избытком, обеспечив превосходную отдачу от вложения государственных средств.

Разные масштабы бюджетной поддержки

В первый год пандемии COVID-19 были приняты быстрые и решительные меры бюджетной политики в ответ на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Меры поддержки позволили спасти жизни людей и защитить их средства к существованию. Благодаря бюджетной поддержке в мире удалось предотвратить более серьезные экономические спады и более масштабную потерю рабочих мест, в том числе путем снижения финансового стресса при проведении скоординированной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Возможности стран по наращиванию бюджетной поддержки варьировалась в зависимости от наличия доступа к заимствованиям с низкой стоимостью. Между тем темпы восстановления экономики неодинаковы: Китай и США выходят вперед, в то время как другие страны отстают или пребывают в состоянии стагнации.

В странах с развитой экономикой принимаются масштабные бюджетные меры, рассчитанные на несколько лет (в 2021 году на них приходятся 6 процентов ВВП): например, меры, недавно одобренные в США, и меры, заложенные в бюджет Соединенного Королевства на 2021 год. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах бюджетная поддержка носит менее масштабный характер ввиду ограниченного доступа к финансированию; тем не менее, и там наблюдается значительное увеличение дефицита бюджета вследствие сокращения налоговых поступлений. В 2020 году средний общий дефицит относительно ВВП в странах с развитой экономикой составил 11,7 процента, в странах с формирующимся рынком — 9,8 процента, а в развивающихся странах с низкими доходами — 5,5 процента.

В результате к концу 2020 года средняя величина государственного долга в мире приблизилась к 97 процентам ВВП и, как ожидается, закрепится на уровне чуть ниже 100 процентов ВВП в среднесрочной перспективе. Кроме того, существенно возросли показатели безработицы и крайней бедности. Таким образом, пандемия грозит оставить глубокие шрамы.

До тех пор, пока пандемия не будет взята под контроль, налогово-бюджетная политика должна оставаться гибкой и обеспечивать поддержку. Потребность в такой поддержке и возможности ее оказания различаются между секторами и странами, а ответные меры принимаются с учетом условий конкретных стран. Тем не менее, правительствам следует уделять первостепенное внимание следующим задачам:

Более адресная поддержка уязвимых домашних хозяйств. Пандемия повлекла несоразмерно более серьезные негативные последствия для бедных слоев населения, молодежи, женщин, меньшинств и лиц, занятых на низкооплачиваемой работе и в неформальном секторе. Директивные органы должны обеспечивать доступность социальной защиты и устойчивость расходов на протяжении всего кризиса, расширяя охват систем социальной защиты эффективным с точки зрения затрат образом (например, путем ограничения утечки выплат нецелевым бенефициарам).

Более целенаправленная поддержка жизнеспособных компаний. Если пандемия продолжится, она может привести к большому числу случаев неплатежеспособности корпораций, что вызовет потерю миллионов рабочих мест, особенно в секторах услуг с высокой интенсивностью личных контактов, а также на малых и средних предприятиях. При этом правительствам следует избегать нерационального распределения ресурсов и сдерживать рост числа нежизнеспособных компаний. Правительства могут постепенно сокращать объемы общих заимствований и гарантий и предоставлять государственную поддержку только в тех обстоятельствах, когда существует явная потребность в интервенции. Партнерство с частным сектором для оценки жизнеспособности компаний перед предоставлением поддержки может способствовать адресности мер и сокращению административных издержек.

Создание условий для перехода экономики к новому этапу

Директивным органам будет необходимо найти баланс между оказанием бюджетной поддержки в настоящее время с одной стороны и поддержанием долга на управляемом уровне с другой. Некоторым странам, возможно, потребуется начать восстанавливать бюджетные буферные резервы, с тем чтобы уменьшить воздействие будущих шоков. В этой связи разработка надежных многолетних основ в области доходов и расходов будет иметь принципиально важное значение, особенно в странах с высоким уровнем долга и ограниченным доступом к финансированию.

Как отмечалось в недавнем исследовании МВФ, многие страны с низкими доходами даже после принятия необходимых мер сталкиваются с трудностями в преодолении пандемии в ближайшей перспективе, а со временем также с трудностями в области развития. Им понадобится дополнительная помощь, в том числе в виде грантов, льготного финансирования, продления срока действия Инициативы по приостановке выплат в счет обслуживания долга или, в некоторых случаях, решения долгового вопроса в рамках Общей основы.

Проведение надлежащей налогово-бюджетной политики обеспечит возможность экологической, цифровой и социально интегрированной трансформации экономики по окончании пандемии. Для достижения этой цели правительства должны сосредоточить усилия на выполнении следующих задач:

Инвестиции в развитие систем здравоохранения (включая увеличение масштабов вакцинации), образования и инфраструктуры. Согласованные кампании «зеленых» государственных инвестиций в странах, располагающих бюджетными возможностями, могут способствовать росту мировой экономики. Проекты (в идеальном варианте с участием частного сектора) должны быть направлены на смягчение изменения климата и содействие цифровизации.

Содействие населению в возвращении на работу и, при необходимости, смене работы посредством субсидирования найма, а также расширения программ обучения и поиска работы.

Укрепление систем социальной защиты в целях содействия борьбе с неравенством и бедностью, а также активизация усилий по достижению целей в области устойчивого развития.

Реформирование внутренних и международных систем налогообложения в целях достижения большей справедливости и защиты окружающей среды. Для содействия удовлетворению потребностей, связанных с пандемией, может быть рассмотрен вопрос о введении временного сбора на цели восстановления экономики после COVID-19, взимаемого на основании высоких доходов. В среднесрочной перспективе, особенно в развивающихся странах с низкими доходами, следует наращивать налоговые поступления, которые могут способствовать финансированию потребностей в области развития.

Сокращение непродуктивных расходов, повышение прозрачности инициатив в области расходов и совершенствование методов управления для извлечения максимальной пользы из мер бюджетной поддержки.

Таким образом, правительства предприняли исключительные усилия для укрепления экономики своих стран, однако необходимо продолжать работу, чтобы успешно преодолевать последствия пандемии COVID-19, оказывать гибкую, но целенаправленную поддержку на текущем этапе, адаптировать политику по мере того, как восстановление экономики приобретает устойчивый характер, и создавать условия для более экологического, справедливого и долгосрочного восстановления экономики.

Витор Гаспар — гражданин Португалии, директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ. До начала работы в МВФ он занимал различные руководящие должности, связанные с вопросами политики, в Банке Португалии, в том числе в последний период — должность специального советника. В 2011–2013 годах он был министром финансов и государственного управления Португалии. В 2007–2010 годах он возглавлял Бюро советников по вопросам европейской политики в Европейской комиссии, а в период с 1998 по 2004 годы был генеральным директором по исследованиям в Европейском центральном банке. Г-н Гаспар имеет степень доктора наук и постдокторскую ученую степень по экономике Университета Нова в Лиссабоне. Он также учился в Католическом университете Португалии.

У. Рафаэль Лэм — старший экономист Департамента по бюджетным вопросам МВФ. В настоящее время его исследования посвящены бюджетным вопросам, связанным с проблемой неравенства, межправительственными отношениями и бюджетными правилами. Ранее он работал в группе по Китаю и Японии Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона и участвовал в программе МВФ по кредитованию Исландии во время мирового финансового кризиса. Его более ранние исследования также были посвящены бюджетным вопросам и вопросам, связанным с финансовым сектором. Он имеет степень доктора наук по экономике Калифорнийского университета.

Пауло Мауро — заместитель директора Департамента по бюджетным вопросам МВФ. Ранее он занимал различные руководящие должности в Департаменте стран Африки, Департаменте по бюджетным вопросам и Исследовательском департаменте МВФ. Он был старшим научным сотрудником в Институте международной экономики Петерсона и приглашенным профессором в Школе бизнеса им. Кэри при Университете Джонса Хопкинса в 2014–2016 годах. Его статьи опубликованы во многих журналах, в том числе Quarterly Journal of Economics, Journal of Monetary Economics и Journal of Public Economics, и широко цитируются в академических публикациях и ведущих СМИ. Он является соавтором трех книг: “World on the Move: Consumption Patterns in a More Equal Global Economy”, “Emerging Markets and Financial Globalization” и “Chipping Away at Public Debt”.

Мехди Раисси — старший экономист Департамента по бюджетным вопросам МВФ. Он поступил на работу в Фонд в 2010 году и занимался рядом вопросов надзора на многосторонней основе и анализом разных стран, включая Индию, Италию и Мексику. Имеет степень доктора наук по экономике Кембриджского университета. Его исследовательские интересы включают макроэконометрическое моделирование, макрофискальные связи и вопросы суверенного долга.

