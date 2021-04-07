А. Артамонов: Льготная ипотека должна стать более адресной

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам рассказал о развитии льготного кредитования и поддержке региональных экономик.

После 1 июля 2021 года необходимо пересмотреть условия программы льготной ипотеки, сделать их более адресными.

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Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области в ходе видеоинтервью, состоявшегося в пресс-центре «Парламентской газеты».

Льготная ипотека сыграла свою положительную роль, и до 1 июля, по решению Президента РФ, она будет продолжена, отметил сенатор. В дальнейшем законодатель предложил дифференцировать ипотечную ставку по регионам в зависимости от уровня доходов и от потребностей ввода нового жилья для закрепления населения, особенно на удаленных территориях.

Парламентарий также рассказал о предложениях Комитета СФ по дополнительному стимулированию региональных экономик. «Есть такие территории, где много различных производств, где нужны рабочие руки. Правильно, если в этих регионах процентная ставка по ипотеке будет стремиться к нулю», — сказал Анатолий Артамонов.

Сенатор считает, что дифференцировать ставку возможно в том числе, и внутри регионов. «Решение о том, как распределять бюджетные средства, направленные на субсидирование льготной ипотеки в каждом конкретном субъекте Федерации должны решать руководители регионов. При этом решение о том, какие именно регионы будут нуждаться в льготной ипотеке будет принимать Правительство РФ. В некоторых из них проценты по ипотеке могут быть на уровне 1–2–3 процентов».

Парламентарий также отметил, что общая сумма средств, выделенная в федеральном бюджете на субсидирование льготной ипотеки, останется прежней.

Отвечая на вопрос о стимулировании региональных экономик, Анатолий Артамонов сказал о необходимости выделения из федерального бюджета дополнительных средств на развитие межрегиональных и внутрирегиональных авиаперевозок. «В 2021 году на субсидирование межрегиональных перевозок выделено 7,7 миллиарда рублей. Однако этого недостаточно для решения проблемы доступности авиаперевозок, которая особенно остро стоит в далеко расположенных от центра регионов нашей страны». На эти цели сенатор предложил дополнительно выделить 28 миллиардов рублей.

Кроме того, парламентарий сказал о необходимости передачи части региональных дорог в федеральную собственность. По его словам, это позволило бы привести в порядок дороги, сократить расходы региональных и муниципальных бюджетов на их содержание.

Сенатор затронул вопрос поддержки бизнеса в условиях пандемии. «В прошлом году Президентом РФ и Правительством России были введены беспрецедентные меры поддержки бизнеса. Я думаю, что эту поддержку надо сохранить», — сказал Анатолий Артамонов.

Глава профильного Комитета СФ также прокомментировал законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Законопроект направлен на дальнейшую легализацию алкогольного рынка и совершенствование механизмов осуществления государственного контроля, в том числе за розничной продажей алкогольной продукции.

По словам Анатолия Артамонова, вносимые изменения наделяют региональные власти полномочиями по проверке соблюдения требований о запрете розничной продажи алкогольной продукции, оборот которой не зафиксирован в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

«Новые полномочия направлены на более эффективную борьбу с некачественным алкоголем на рынке. Также это будет способствовать увеличению налоговых поступлений от реализации алкоголя в региональные бюджеты», — заключил сенатор.

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