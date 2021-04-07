А. Клишас: 14 апреля на заседании Совета Федерации будет заслушан доклад Уполномоченного по правам человека в РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Документ уже поступил в верхнюю палату, сообщил сенатор.

Как сообщил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края в соответствии с пунктом 1 статьи 33 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в Совет Федерации поступил доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2020 год.

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Татьяна Москалькова представит доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2020 год на заседании Совета Федерации 14 апреля 2021 года, сказал сенатор.

В настоящее время комитетами Совета Федерации готовятся предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты прав и свобод граждан с учетом проблем и вопросов, обозначенных в Докладе, отметил сенатор. «По итогам рассмотрения Доклада на пленарном заседании будет подготовлен и принят за основу проект соответствующего постановления верхней палаты парламента».

По итогам рассмотрения Доклада на пленарном заседании будет подготовлен и принят за основу проект соответствующего постановления верхней палаты парламента

13 апреля 2021 года Доклад будет рассмотрен на заседании профильного Комитета СФ с участием Татьяны Москальковой, полномочного представителя Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Екатерины Алтабаевой, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя сенаторов РФ.

По результатам рассмотрения будет подготовлено заключение, содержащее в себе подробный анализ итогов деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ за прошедший год, а также представленных им рекомендаций, направленных на повышение эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина.

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