А. Кутепов разработал законопроект, гарантирующий льготы по уплате страховых взносов для резидентов особых экономических зон

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, документ даст возможность резидентам ОЭЗ направить дополнительные денежные средства на реализацию проекта, скорейший выход на рынок и создание новых рабочих мест.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга разработал проект федерального закона «О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Поправками в налоговое законодательство предлагается установить для резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) пониженный тариф по уплате страховых взносов в совокупном размере 7,6 процента сроком на 10 лет.

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На сегодняшний день льгота по уплате страховых взносов по ставке 7,6 процента установлена только для резидентов ОЭЗ, работающих в ИТ-сфере, отметил сенатор. «Вместе с тем в рамках регулирования большинства иных механизмов развития территорий действуют пониженные тарифы страховых взносов. Из восьми преференциальных режимов в Российской Федерации три направлены исключительно на развитие Дальневосточного федерального округа. В результате у большинства регионов есть возможность использовать только один преференциальный режим, позволяющий привлекать широкий круг инвесторов – ОЭЗ».

Андрей Кутепов напомнил, что институт ОЭЗ в России действует с 2006 года, его целью является развитие обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции.

«Основными инструментами достижения указанных целей являются государственные инвестиции в создание привлекательной инфраструктуры ОЭЗ и специальный режим налоговых и таможенных преференций для резидентов ОЭЗ, стимулирующих их ускоренное развитие. Характер реализации проектов резидентов технико-внедренческих ОЭЗ предполагает создание новых продуктов, разработок и технологий, направленных как на импортозамещение, так и на импортоопережение, являющиеся основными векторами развития российской экономики. В силу подобной специфики деятельности компании-резиденты привлекают квалифицированный и высокооплачиваемый персонал, таким образом, увеличивая расходы на формирование фонда оплаты труда по сравнению с компаниями-резидентами других типов особых экономических зон», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Сенатор пояснил, что, по данным компаний-резидентов, доля затрат на фонд оплаты труда в бюджете разработок по проекту может доходить до 70–100 процентов, а средняя заработная плата в компании-резиденте технико-внедренческой ОЭЗ составляет более 60 тысяч рублей, что превышает среднюю заработную плату по России. «К 2022 году в ОЭЗ ТВТ в Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской, Томской областях будет создано более 22 тысяч рабочих мест. Отмена или сокращение льгот приведет к росту затрат компаний-резидентов на формирование фонда оплаты труда, росту затрат по проектам и снижению уровня привлекательности ОЭЗ для реализации наукоемких проектов».

По словам сенатора, доля полученных льгот по уплате страховых взносов может составлять до 30–50 процентов от общего объема всех полученных резидентами налоговых льгот, что свидетельствует о высокой востребованности данной льготы, применение которой дает возможность резидентам направить дополнительные денежные средства на реализацию проекта, скорейший выход на рынок и создание новых рабочих мест.

«Принятие поправок в налоговое законодательство позволит обеспечить дальнейшее развитие института ОЭЗ и привлечение частных инвестиций в эту сферу экономики», — считает Андрей Кутепов.

Он отметил, что разработанный законопроект направлен на согласование в Правительство РФ.

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