Владислав Ховалыг назначен врио главы Республики Тыва

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа:

В связи с заявлением Главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. по собственному желанию.

2. Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Тыва.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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