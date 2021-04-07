Волонтёры-медики проведут Всероссийскую акцию «Будь здоров!», приуроченную к Всемирному дню здоровья

Source: Russia Ministry of Sport

С 7 по 10 апреля во всех регионах страны при поддержке Министерства спорта Российской Федерации пройдёт акция «Будь здоров!», приуроченная к Всемирному дню здоровья.

Цель акции – сформировать у населения мотивацию к здоровому и спортивному образу жизни, показать необходимость ответственного отношения и укрепления своего здоровья. За время акции волонтёры-медики покажут россиянам, что приобрести здоровые привычки не так сложно, как кажется.

Будут проведены флешмобы, зарядки, челленджи, мастер-классы и интерактивные сессии, товарищеские матчи по футболу, волейболу, баскетболу среди команд волонтёрских организаций.

Самым масштабным мероприятием акции станет фестиваль «Будь здоров! FEST», организованный в формате пяти площадок – станций, отражающих все аспекты здорового образа жизни: физическая активность, здоровое питание, режим дня, психическое здоровье и отказ от вредных привычек. На площадках фестиваля будут организованы интерактивы в формате энерго-точек, мастер-классов и квестов, состоятся открытые диалоги с экспертами, панельные дискуссии и мастер-классы по приготовлению здоровых блюд.

Волонтёры-медики проведут мастер-классы под общим названием «Здоровое долголетие» по скандинавской ходьбе и другим видам физической активности в домах престарелых и домах ветеранов по всей стране.

Также 7 апреля пройдёт Всероссийская зарядка «Будь здоров!». К ней присоединятся именитые спортсмены социального проекта «Команда Звёздный десант».

Регионы смогут присоединиться и к Всероссийскому флешмобу «ЗОЖ для разных профессий». Людям предлагается записать короткие видео, где они расскажут о том, что помогает им сохранять форму и быть здоровыми, учитывая их трудовую деятельность. При публикации видео и постов обязательно отмечается официальный инстаграм-аккаунт: @volmedic и ставятся хэштеги: #БудьЗдоров #профессииЗОЖ.

В школах страны волонтёры проведут «Всероссийские уроки здоровья», разработанные образовательной платформой Учи.ру. Ребятам расскажут об основных правилах здорового образа жизни. Также для школьников пройдёт конкурс рисунков «ЗОЖ моими глазами».

Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации в нашей стране открыты 85 региональных отделений ВОД «Волонтёры-медики», объединяющих более 83 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтёров-медиков получают около четырёх миллионов россиян.

Пресс-служба Минспорта России

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