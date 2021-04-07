Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Союз МС-18#МКС-65#РКК Энергия07.04.2021 09:30

Второй стартовый день на Байконуре

На Байконуре продолжается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18» и экипажем новой, 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. 6 апреля 2021 года состоялся вывоз ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома. Расчеты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» провели работы первого стартового дня.

Сегодня подготовка к пятничному пилотируемому пуску продолжится. По графику второго стартового дня проводятся работы по режиму «Технологическая предпусковая подготовка», затем — просмотр и изучение телеметрической информации. Во второй половине дня пройдут генеральные испытания ракеты-носителя, в ходе которых имитируется старт и ее полет.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) запланирован на 9 апреля в 10:42 по московскому времени. В состав основного экипажа входят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Их дублеры — космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

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Головным разработчиком и производителем пилотируемого корабля «Союз МС» является Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Внешняя конфигурация «Союза МС» полностью соответствует кораблям двух предыдущих серий. Он состоит из трех отсеков: приборно-агрегатного, бытового и спускаемого аппарата.

Нынешний корабль назван именем Юрия Алексеевича Гагарина. Его имя украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля «Союз МС-18». Кроме того, на головном обтекателе размещена официальная символика празднования 60-летия полета первого человека в космос.

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