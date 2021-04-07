В. Круглый: В Орловской области уделяется большое внимание развитию внутреннего туризма

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе рабочей поездки в регион сенатор посетил город Болхов.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области в рамках работы в регионе посетил один из старинных городов — Болхов.

Сенатор отметил, что на фоне растущего интереса к внутреннему туризму в Болхове активно развиваются различные туристические направления. «В городе почти нет современных зданий, вся застройка относится к XVII — середине XIX века. Знатоки архитектуры называют Болхов купеческой жемчужиной, приезжающие паломники окрестили крепостью духа за великолепные храмы», — сказал парламентарий.

Знатоки архитектуры называют Болхов купеческой жемчужиной, приезжающие паломники окрестили крепостью духа за великолепные храмы

По словам Владимира Круглого, благодаря усилиям руководства города и социально ориентированного бизнеса сегодня смотреть красоты Болхова и Болховского края можно, воспользовавшись детально разработанными туристическими маршрутами.

Сенатор добавил, что, в целом, Орловская область обладает хорошими ресурсами для развития туризма. Это обуславливается как географическими, так и историческими причинами.

«Российские власти стимулируют спрос на региональный туризм. В самом разгаре подготовка отраслевого нацпроекта по развитию туризма и сферы гостеприимства. Эта отрасль дает возможность экономического роста в регионах и стимулирует развитие смежных отраслей», — подчеркнул Владимир Круглый.

MIL OSI