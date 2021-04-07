Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершил рабочую поездку в Аннинский район Воронежской области.

В рамках региональной недели член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области посетил Аннинский район.

Сенатор принял участие в сессии Совета народных депутатов района, в ходе которой состоялся отчет главы района Василия Авдеева.

Сергей Лукин в 2015 г. стал почетным гражданином Аннинского района, а в прошлом году избран в Областную Думу по этому округу.

Динамика развития Аннинского района наглядно свидетельствует о том, что старт государственной поддержки сельским территориям дан, и первые результаты развития уже видны как в экономической, так и в социальной сфере

«Динамика развития Аннинского района наглядно свидетельствует о том, что старт государственной поддержки сельским территориям дан, и первые результаты развития уже видны как в экономической, так и в социальной сфере», — подчеркнул парламентарий.

Сергей Лукин посетил Аннинский район

В своем докладе Василий Авдеев подвел итоги 2020 года, отметив высокие производственные показатели. Так, урожайность зерновых в целом по району на 26,6 проц. превысила значения 2019 г. Животноводческая отрасль также характеризуется положительной динамикой производства молока и мяса: объем производства молока выше уровня 2019 года на 32,8 проц., мяса – на 24 проц. и составил 2,3 тысяч тонн. В район привлечен значительный объем инвестиций.

Сергей Лукин основной проблемой сельских территорий назвал убыль населения, характерную, в том числе и для благополучного Аннинского района. «Государственная поддержка сельского хозяйства – безальтернативный способ добиться продовольственной безопасности страны и решить проблему оттока сельского населения. Сделать это необходимо», — заявил сенатор.

По словам Сергея Лукина, в числе основных инструментов поддержки отрасли, уже доказавших свою действенность, – механизмы субсидирования, льготного кредитования, возмещение части прямых понесенных затрат, гранты для фермерских хозяйств и кооперативов.

Сенатор подчеркнул высокую значимость Государственной программы комплексного развития сельских территорий, принятой в 2019 г., и обратил внимание на проблему ее недостаточного финансирования. «В Совете Федерации мы регулярно поднимаем вопрос увеличения финансирования этой программы. Первые результаты господдержки АПК подтверждают ее эффективность. Работа в этом направлении будет продолжена», — заверил Сергей Лукин.

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