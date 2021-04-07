Г. Карелова приняла участие в Ташкентском Форуме женщин-лидеров стран ШОС

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ пригласила участников обсудить основные решения Ташкентского форума на третьем Евразийском женском форуме в Петербурге.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в Ташкентском Форуме женщин-лидеров стран ШОС «Повышение роли женщин в обеспечении устойчивого развития».

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В нынешнем году Шанхайская организация сотрудничества будет отмечать 20-летие со дня образования. «За этот небольшой с точки зрения истории срок ШОС вошла в число наиболее авторитетных международных объединений мира», — отметила Галина Карелова.

Российская сторона готова поделиться опытом поддержки женщин в периоды пандемии и выхода из нее

Парламентарий выразила уверенность, что Ташкентский форум женщин-лидеров стран ШОС внесет важный вклад в развитие женской повестки. Затрагивая тему глобальных вызовов, вице-спикер СФ подчеркнула, что преодоление последствий пандемии невозможно без коллективных усилий разных стран.

Галина Карелова приняла участие в Ташкентском Форуме женщин-лидеров стран ШОС «Повышение роли женщин в обеспечении устойчивого развития»

Заместитель Председателя СФ пригласила участников обсудить основные решения Ташкентского форума на третьем Евразийском женском форуме в Петербурге. Российская сторона готова поделиться опытом поддержки женщин в периоды пандемии и выхода из нее.

Кроме того, сообщила Галина Карелова, с учетом непрерывного роста роли науки в современном обществе программа предстоящего ЕЖФ будет наукоемкой. В нее войдут темы экологической безопасности, развития здравоохранения и внедрения социальных инноваций, участия женщин в высокотехнологичных отраслях промышленности и в вопросах сохранения Арктики.

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