Source: Russia – Council of the Federation

Деловая программа форума опубликована на сайте IX Невского международного экологического конгресса.

На официальном сайте IX Невского международного экологического конгресса опубликована деловая программа форума, который состоится 27–28 мая 2021 года в Санкт-Петербурге.

Смотрите также

«Невский экологический конгресс станет одной из первых международных дискуссионных площадок для обсуждения экологической повестки после длительного перерыва, вызванного пандемией», — отметил первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области

Первый вице-спикер СФ в рамках форума проведет круглый стол «Реки без границ: интегрированное управление водными ресурсами». Мероприятие будет посвящено вопросам интегрированного управления водными ресурсами трансграничных водных объектов, а также рассмотрению лучших практик и стратегических ориентиров трансграничного водного партнерства.

«Деловая повестка мероприятия направлена на обмен опытом и выработку практических предложений по реализации проектов в области экологии», — рассказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Невского международного экологического конгресса Антон Кобяков.

Сессии деловой программы Конгресса охватывают ключевые вопросы развития национальных проектов в области экологии и охраны окружающей среды, экологической безопасности, эко-просвещения и развития зеленой энергетики.

В рамках круглого стола «Национальные стратегии и проекты в области экологии и охраны окружающей среды. Обмен опытом» будет обсуждаться реализация национального проекта «Экология». Участники сессии «Экономика замкнутого цикла» обсудят вопросы регулирования и развития отрасли обращения с отходами, в том числе меры стимулирования снижения образования отходов, перспективы создания Межгосударственной кооперации по переработке вторичного сырья и концепцию совершенствования механизмов расширенной ответственности производителей.

Ряд сессий деловой программы будет посвящен задачам сохранения и управления природными ресурсами, современным вызовам и решениям в области экологической безопасности. Проекты международного сотрудничества и решение экологических проблем Арктики, предотвращение негативных экологических последствий при освоении природных ресурсов Арктики, вопросы очистки загрязненных островов архипелага Земля Франца-Иосифа обсудят участники круглого стола «Арктика: актуальные экологические вопросы».

Сессия деловой программы «Новая климатическая политика» охватывает темы адаптации России к изменениям климата в отраслевом и региональном разрезах, перспективы низкоуглеродного развития экономики, а также основные позиционные элементы текущей российской климатической политики.

Невский международный экологический конгресс проводится Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации под эгидой Совета Федерации при участии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. Оператор форума является Фонд Росконгресс. К участию приглашены представители органов власти, в том числе парламентов стран СНГ, научно-экспертного сообщества, руководители российских и международных компаний, а также общественных организаций. Конгресс традиционно пройдет в Таврическом дворце — на площадке Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Главной темой в этом году заявлена «Экология планеты – устойчивое развитие».

MIL OSI