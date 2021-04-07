К. Долгов: По итогам выездного совещания в Курганской области мы подготовим рекомендации о дополнительной поддержке развития региона

Source: Russia – Council of the Federation
Сенаторы провели выездное совещание на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области».
Под руководством заместителя председателя Комитета СФ по экономической политике Константина Долгова ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области состоялось выездное совещание Комитета в Курганской области. Обсуждался ход реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона на 2020–2024 гг.
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В составе делегации СФ в мероприятии также участвовали представители в СФ от исполнительного и законодательного органов государственной власти Курганской области Елена Перминова ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области и Сергей Муратов, МуратовСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев. ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа
Выездное совещание было организовано совместно с Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
В ходе поездки сенаторы осмотрели площадку, выделенную под индустриальный парк на территории опережающего социально-экономического развития «Далматово». В городе Шадринске парламентарии посетили два предприятия, осмотрели обновленную набережную реки Исеть. Они также побывали в селе Мальцево.
Во время работы в Кургане сенаторы посетили ряд крупных предприятий, встретились с губернатором региона Вадимом Шумковым. ШумковВадим МихайловичГубернатор Курганской области В беседе обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития субъекта РФ.
В Курганской области сохраняются мощные традиции машиностроения, в том числе оборонного. Курган – также один из центров арматурного производства
«В Курганской области сохраняются мощные традиции машиностроения, в том числе оборонного. Курган – также один из центров арматурного производства. Это технологии, рабочие места. Выпускаемая здесь продукция очень востребована в других регионах, в частности, в Мурманской области, которую я представляю в Совете Федерации», — отметил Константин Долгов.
Сенатор сообщил, что в ходе выездного заседания рассматривались меры дополнительной поддержки промышленности в Курганской области, диверсификации продукции ОПК. «Для регионального фонда развития промышленности выделено 3,5 миллиарда рублей на пять лет. Это значительные средства, и мы убедились, что они уже сейчас расходуются с максимальной пользой. В частности, субсидируется лизинг, что является одной из наиболее востребованных мер поддержки», — сказал парламентарий.
Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области»
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Константин Долгов
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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области»
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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области»
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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области»
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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области»
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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области»
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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области»
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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области»
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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области»
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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области»
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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области»
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Как подчеркнул Константин Долгов, в прошлом году работа промышленных предприятий Курганской области не останавливалась, что позволило поддержать экономику и людей в непростой период, связанный с пандемией. «Это было смелым и абсолютно правильным решением».
Сенатор добавил, что в регионе ведется значительная работа по совершенствованию социальной инфраструктуры, ремонту и строительству дорог, возведению жилья.
«По итогам нашей двухдневной рабочей поездки мы подготовим проект рекомендаций, соберем все пожелания о дополнительной поддержке региона по федеральной линии и будем активно работать с федеральными министерствами и ведомствами с тем, чтобы такую поддержку оказать», — сообщил Константин Долгов.