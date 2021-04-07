Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЛитРес07.04.2021 11:20

ЛитРес записал космонавтов в электронную библиотеку и выяснил, какие книги их вдохновляют

ЛитРес, лидер рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ ЛитРес, в преддверии Дня космонавтики предоставил космонавтам Роскосмоса безлимитный доступ к сервису, вручив им читательские билеты проекта «ЛитРес: Библиотека». Теперь российские члены экипажа Международной космической станции смогут читать и слушать электронные и аудиокниги из крупнейшего каталога произведений на русском и иностранных языках, включая новинки и бестселлеры. Госкорпорация «Роскосмос» и ЛитРес также узнали о литературных предпочтениях космонавтов. Выяснилось, что среди книг, оказавших наибольшее влияние на формирование их личности, лидируют произведения Жюля Верна и Николая Гоголя, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

К юбилею первого полета человека в космос, который Юрий Гагарин совершил 12 апреля 1961 года, Госкорпорация «Роскосмос» и сервис ЛитРес провели опрос среди российских космонавтов и узнали, какие книги оказали самое большое влияние на формирование их личности, произвели наибольшее впечатление, и какие книги они бы посоветовали ребятам, мечтающим стать космонавтами. В исследовании приняли участие: космонавты-испытатели отряда Роскосмоса Сергей Микаев, Константин Борисов, Александр Гребенкин, Кирилл Песков, Александр Горбунов, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, а также Герои России, космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка, Антон Шкаплеров, Андрей Борисенко и находящийся в настоящий момент на борту Международной космической станции космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

Книгами-лидерами в буклисте по влиянию на формирование личности оказались произведения Жюля Верна — «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», «20 тысяч лье под водой», «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Тарас Бульба» и «Мертвые души» Николая Гоголя. Также участники опроса среди наиболее впечатливших их книг назвали «Задачу трех тел» Лю Цысиня, «Божественную комедию» Данте Алигьери, «1984» Джорджа Оруэлла, «Космическую Одиссею» Артура Чарльза Кларка, «Черновик» Сергея Лукьяненко, «Краткую историю времени» Стивена Хокинга и «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери.

Любимых авторов у российских космонавтов очень много: среди классиков — Александр Пушкин, Сергей Есенин, Антон Чехов, Герман Гессе, среди современных — Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая, Насим Талеб, Алексей Сальников и Ричард Бах. Конечно, в списке не обошлось и без писателей-фантастов: Кира Булычева, братьев Стругацких, Айзека Азимова, Александра Беляева, Ивана Ефремова и Сергея Тармашева.

Кроме того, космонавты отряда Роскосмоса порекомендовали ребятам, мечтающим о космосе, обязательный список книг для чтения. В лидерах — научная фантастика, научно-популярная литература и энциклопедии по астрономии, физике, информатике и истории, книги про развитие космической техники, исследования Земли и окружающего пространства, а также произведения Кира Булычева, Рэя Брэдберри и братьев Стругацких. Со списком книг, выбранных российскими космонавтами, можно ознакомиться на сайте ЛитРес: книги, которые вдохновляют космонавтов.

Специально к 12 апреля книжный сервис ЛитРес также подготовил специальный подарок для российских космонавтов, которые находятся на МКС. Им были вручены читательские билеты «ЛитРес: Библиотеки» — проекта, с помощью которого они получили возможность взять с собой в космос в удобном формате одновременно более 730 000 произведений на русском и иностранном языках — английском, немецком, испанском, французском и многих других. В каталоге сервиса представлена как классика, так и новинки, и бестселлеры в электронном и аудиоформатах. Например, российские члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-18», полет которых намечен на 9 апреля 2021 года, одними из первых смогут познакомиться с последней книгой Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд», которая на ЛитРес представлена эксклюзивно.

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