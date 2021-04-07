Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Марс#NASA07.04.2021 19:20

Нейтронный детектор ХЕНД: двадцать лет в космосе

20 лет назад, 7 апреля 2001 года, состоялся запуск космического аппарата «Марс Одиссей», на борту которого установлен российский нейтронный детектор ХЕНД (HEND, High Energy Neutron Detector, «детектор высокоэнергичных нейтронов»). Прибор разработан в Институте космических исследований Российской академии наук по заказу Федерального космического агентства (сейчас — Госкорпорация «Роскосмос») и включен в состав полезной нагрузки космического аппарата в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Роскосмосом и NASA.

Два главных результата этого эксперимента связаны с поисками воды на Марсе. ХЕНД открыл значительную массовую долю воды в грунте верхнего слоя поверхности Марса на экваториальных и умеренных широтах и обнаружил обширные области льдистой вечной мерзлоты выше 60° северной и южной широт. На основе этих результатов сформировались современные представления о природных условиях на Марсе, была построена модель его эволюции в прошлом.

Данные прибора ХЕНД за 9 марсианских лет непрерывных измерений нейтронного излучения Марса с орбиты позволили построить профили зимних конденсаций атмосферной углекислоты для южного и северного полушарий планеты и уточнить годовую модель сезонных вариаций этой планеты. Непрерывный мониторинг космического гамма-излучения также позволил научной команде эксперимента ХЕНД принять участие в международной программе исследований космических гамма-всплесков. За 20 лет было зарегистрировано 635 всплесков, для 266 событий данные прибора позволили определить положение источников гамма-лучей на небесной сфере. Результаты исследований в эксперименте ХЕНД вошли в 194 научные публикации, полное число цитирований эксперимента ХЕНД составляет 371. По этим результатам защищены одна докторская и три кандидатских диссертации.

На основе опыта, полученного при разработке и проведении эксперимента ХЕНД, в ИКИ РАН были созданы нейтронные телескопы ЛЕНД и ФРЕНД для орбитального нейтринного картографирования соответственно Луны и Марса. Начавшаяся в 2016 году совместная работа прибора ХЕНД с прибывшим к Марсу нейтронным телескопом ФРЕНД (российско-европейский проект ExoMars2016) позволила существенно повысить пространственное разрешение нейтронного картографирования красной планеты. Благодаря этому были обнаружены локальные районы с очень высоким содержанием воды, которые вероятно являются «оазисами» марсианской вечной мерзлоты.

Прибор ХЕНД в дни своего 20-летнего космического юбилея продолжает штатно работать на марсианской орбите, все узлы прибора функционируют без замечаний. Новые данные позволят продолжить исследования годовых марсианских сезонов и мониторинг космических гамма-всплесков. На основе этих данных будет выполнена сравнительная оценка радиационной обстановки на марсианской орбите для прошедшего 24 и наступившего 25 циклов солнечной активности.

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