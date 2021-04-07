Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#laspace skills07.04.2021 03:45

НПО Лавочкина запускает собственный конкурс профмастерства laspace skills

В понедельник, 5 апреля 2021 года, в НПО Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») стартовал первый конкурс профессионального мастерства laspace skills. В торжественном открытии приняли участие представители Госкорпорации «Роскосмос», администрации городского округа Химки, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, общественного Совета проекта «Комфортная Городская среда», НПО Энергомаш, руководство, профсоюзный комитет и работники НПО Лавочкина.

Конкурс посвящен знаменательному событию — 60-летию со дня первого полёта человека в космос. Легендарным «Поехали!» был дан старт мероприятию, где современное поколение работников сможет продемонстрировать своё мастерство и профессиональные навыки. Конкурс профессионального мастерства объединил более 150 работников Общества возрастом до 35 лет в 17 компетенциях.

Программа первого дня laspace skills продолжилась проведением круглого стола «Молодёжь — кадровый ресурс будущего: социальная поддержка молодёжи Подмосковья». Участники обсудили меры поддержки молодежных программ, в том числе получение доступного жилья для специалистов промышленных предприятий, кадрового резерва, повышения конкурентоспособности заработной платы в отрасли. Также были затронуты вопросы стратегии развития науки в Московской области, проведения научно-технических конференций, развития корпоративных конкурсов профмастерства. По итогам взаимных переговоров принято решение организовать в текущем году совместную с НПО Энергомаш научно-техническую конференцию.

Кроме того, участники круглого стола обсудили вопрос предоставления молодым ученым социальной ипотеки. В текущем году от НПО Лавочкина заявки на участие в этой программе, которая стала ежегодной, подали пять человек. Формат встречи подобного рода показал себя как востребованная площадка для общения активной молодёжи с представителями органов власти. Сегодня участники конкурса в подразделениях приступили к жеребьёвке, проведению инструктажей по компетенциям и первому этапу соревнований.

Laspace skills — новый уникальный проект НПО Лавочкина, направленный на поддержку талантливой и целеустремленной молодёжи. Он включает более широкий спектр компетенций, некоторые из них будут рассмотрены для внесения в программу корпоративного Чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса». Проведение таких мероприятий способствует профессиональному росту молодых работников Общества. Соревнования пройдут в течение пяти дней. Подведение итогов и награждение победителей запланировано 12 апреля 2021 года. Призеры конкурса представят предприятие на Чемпионатах «Молодые профессионалы Роскосмоса» по стандартам WorldSkills и WorldSkills Hi-tech.

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