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#НПО Энергомаш07.04.2021 13:30

НПО Энергомаш приняло участие в выставке образования «Горизонты развития»

На территории АУ «Арена Химки» прошла 10-я городская выставка образования «Горизонты развития», в которой приняли участие представители градообразующих предприятий: НПО Энергомаш, НПО Лавочкина, МКБ «Факел», средних и высших учебных заведений Москвы и Московской области. Городскую выставку образования «Горизонты развития» посетило около 1500 старшеклассников Химок.

Подобные мероприятия — замечательная возможность для школьников узнать самую полную информацию об учебных заведениях и предлагаемых направлениях подготовки, а также возможностях целевого обучения в интересах предприятий. Для НПО Энергомаш участие в профориентационных мероприятиях — постоянная и целенаправленная работа по привлечению абитуриентов к целевому обучению по приоритетным направлениям для предприятия.

Как отметила начальник центра подготовки персонала Елена Федина, НПО Энергомаш поддерживает давние дружеские связи со многими образовательными учреждениями Москвы и Московской области, в том числе: ДЮТ «Интеграл», общеобразовательными школами, лицеями, гимназиями г.о. Химки.

С «профильными» вузами и техникумами Энергомаш также много лет сотрудничает по нескольким направлениям, среди которых целевая и практико-ориентированная подготовка кадров для НПО Энергомаш, трудоустройство выпускников.

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