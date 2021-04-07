Source: Gazprom in Russian

Релиз

7 апреля 2021, 20:30

— Новый газопровод повысит надежность энергоснабжения Чеченской Республики.

— Программа развития газоснабжения и газификации региона реализуется по графику.

Сегодня в г. Грозном был торжественно открыт магистральный газопровод «Моздок — Грозный».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, руководители профильных подразделений и дочерних обществ компании, представители органов власти республики.

Газопровод «Моздок — Грозный» проложен в одном коридоре с газопроводом «Ставрополь — Грозный». Протяженность нового газопровода — 101,7 км, диаметр — 720 мм. Построен из труб российского производства. В ходе сооружения были обустроены переходы через 13 автомобильных дорог и шесть водных преград, в том числе через реку Терек. В составе реализованного проекта — современная автоматизированная газораспределительная станция «Грозный» производительностью 247 тыс. куб. м в час.

Новые мощные объекты газотранспортной системы «Газпрома» обеспечат дополнительную надежность энергетической системы республики, в том числе одного из ее ключевых элементов — Грозненской ТЭС. Создадут условия для дальнейшего развития газификации потребителей.

Виталий Маркелов и Председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев провели совместное совещание по вопросам сотрудничества между «Газпромом» и Правительством Чеченской Республики.

Отмечено, что «Газпром» с 2008 года ведет масштабную работу по развитию газоснабжения и газификации региона. К началу текущего года компания построила на территории республики более 743 км газопроводов. Созданы условия для газификации 11,8 тыс. домовладений.

В настоящее время между компанией и регионом действует программа на новый пятилетний период — 2021–2025 годы. Подписан план-график синхронизации работ по газификации на 2021 год.

Реализация программы ведется в четком соответствии с графиком. «Газпром» завершил строительство четырех внутрипоселковых газопроводов в Грозненском районе и трех — в Шалинском. В настоящее время на этих объектах идут пуско-наладочные работы. Продолжаетcя сооружение 13 газопроводов в Грозненском, Гудермесском и Шалинском районах. До конца года компания планирует приступить к строительству еще трех — в г. Грозном, Ачхой-Мартановском и Урус-Мартановском районах.

Кроме того, «Газпром» проектирует пять газопроводов — для развития газоснабжения потребителей в Грозненском и Курчалоевском районах, а также для подведения сетевого газа к семи населенным пунктам в высокогорном, последнем негазифицированном районе республики — Галанчожском.

Стороны также обсудили вопросы погашения просроченной задолженности потребителей Чеченской Республики и меры, предпринимаемые Правительством региона по укреплению платежной дисциплины. Кроме того, речь шла об обеспечении безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Виталий Маркелов и Муслим Хучиев посетили новый офис ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» и встретились с коллективом компании. Здание построено в октябре 2020 года, в нем обеспечены все условия комфортного обслуживания клиентов.

Справка

Между «Газпромом» и Чеченской Республикой подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации.

Общая установленная электрическая мощность Грозненской ТЭС — порядка 360 МВт. Первый энергоблок ТЭС введен в эксплуатацию в декабре 2018 года, второй — в июне 2019 года. ТЭС укрепила стабильность энергосистемы юга страны и обеспечивает значительную часть потребности Чеченской Республики в электроэнергии.

Управление информации ПАО «Газпром»

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