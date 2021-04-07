Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Юрий Гагарин07.04.2021 21:30

Состоялся пуск студенческой экспериментальной ракеты в честь 60-летия полета Юрия Гагарина

Во вторник, 6 апреля 2021 года, в Самарской области состоялся первый пуск экспериментальной ракеты нового поколения «Capella-МЛ», созданной студентами Самарского университета имени C.П. Королёва. Он был посвящен предстоящему 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Организаторами мероприятия выступили Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и Самарский университет имени Королёва. Подобная ракета в России ранее никогда не запускалась.

На аэродроме «Бобровка» в Кинельском районе Самарской области был развернут центр управления полетом и организована выставка, посвященная инженерным проектам и достижениям студенческих КБ Самарского университета.

«Проект разрабатывался студентами в течение полугода и был реализован при поддержке РКЦ «Прогресс» и института ракетно-космической техники Самарского университета имени Королёва. Модульность конструкции нашей ракеты даёт возможность в будущем не начинать производство новой ракеты с нуля, а просто заменять модули на предназначенные под другие задачи, — отметил руководитель студенческого КБ Антон Полтораднев. — В запущенной ракете полностью обновлен функционал бортовой электронной аппаратуры, предусмотрены раздельные системы энергопитания, телеметрии и сбора информации, выброса полезной нагрузки, поиска и ориентации. Важным нововведением стала обновленная система мягкой посадки, обеспечивающая многоразовое использование ракеты. Характеристики ракеты нового поколения «Capella-МЛ»: длина — 170 см, масса — 10,2 кг.

Семейство студенческих ракет получили название Capella в честь самой яркой звезды в созвездии Возничего и будет включать в себя несколько модификаций. Уже сейчас в студенческом КБ ведется разработка ракеты «Capella-М». Она предназначена для запуска в рамках проходящего во Франции международного форума-соревнования студенческих команд по запуску экспериментальных ракет C`Space.

Генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов: «Ракетно-космический центр «Прогресс» и Самарский университет связывает долгое взаимовыгодное сотрудничество, многие успешные проекты были реализованы в связке науки и производства. Один из недавних примеров — это создание аппарата «Аист-2Д», который уже около 5 лет работает на орбите и уже осуществил съёмку более 60 млн кв. км территории Земли. Это было эффективное сотрудничество в области аппаратостроения. РКЦ «Прогресс» заинтересован в развитии профориентации и подготовки специалистов для ракетно-космической отрасли. Деятельность СКБ RocketLAV — образцовый пример нашего взаимодействия с Самарским университетом имени Королёва. В своём детстве я тоже увлекался моделированием ракет, конечно, в то время это было не на таком высоком техническом уровне, как у студенческого КБ Самарского университета. Сегодня у студентов больше технических возможностей для реализации своих идей, и мы поддерживаем талантливых молодых конструкторов RocketLAV, которые в перспективе придут работать к нам в РКЦ «Прогресс».

Ректор Самарского университета имени Королёва Владимир Богатырёв: «Предыдущие разработки студентов Самарского университета имени Королёва неоднократно удостаивались наград престижных конкурсов в России и за рубежом, в том числе Национального космического агентства Франции, а в 2019 году RocketLAV было признано лучшим студенческим конструкторским бюро России. Вместе с нашими стратегическим партнером РКЦ „Прогресс“ мы достигли соглашения о программе совместного развития студенческого инженерного творчества на базе СКБ RocketLAV. Это позволит большему числу студентов проявить свои творческие способности и воплощать самые смелые идеи через опыт реальных проектов. Тем самым будущие конструкторам приобретут уникальный опыт, навыки и компетенции, необходимые для создания и производства новых образцов передовой ракетно-космической техники. Одним из ближайших проектов, поддержанных университетом и РКЦ „Прогресс“, станет помощь студенческому КБ в создании более мощных модификаций ракет, способных покорять высоту 10 км и выше».

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