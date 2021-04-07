С. Колбин: Развитие финансовой грамотности способствует росту благополучия граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу со студентами Севастопольского государственного университета.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Севастополя Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя в рамках рабочей поездки в регион встретился со студентами Севастопольского государственного университета.

Смотрите также

Встреча прошла в рамках подведения итогов студенческого проекта — конкурса видеороликов на тему «Повышение финансовой грамотности населения».

Обращаясь к присутствующим, сенатор поблагодарил всех участников конкурса и организаторов за внимание к такой социально значимой теме. «Развитие финансовой грамотности населения способствует росту благополучия российских граждан и устойчивому экономическому развитию страны. Вы придумали и реализовали прекрасный проект», — отметил Сергей Колбин.

Парламентарий также рассказал, что 10 января 2021 г. вступил в силу Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации», который определил цели, принципы, основные направления и формы реализации молодежной политики в стране.

Сергей Колбин провел встречу со студентами Севастопольского государственного университета

1 из 3

Сергей Колбин провел встречу со студентами Севастопольского государственного университета

2 из 3

Сергей Колбин провел встречу со студентами Севастопольского государственного университета

3 из 3

«Предстоит серьезная работа по приведению регионального законодательства в этой сфере в соответствие с федеральным и выведению молодежной политики в Севастополе на новый уровень», — подчеркнул Сергей Колбин.

Сенатор отметил, что к нему, как к одному из субъектов права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Севастополя, обратились представители молодежных общественных организаций с просьбой поддержать их предложения по дополнению проекта закона «О молодежной политике города Севастополя». Все предложения сенатор изучил, на их основе подготовил соответствующие поправки и внес их для рассмотрения в Законодательное Собрание Севастополя.

MIL OSI