Т. Гигель: Огромным творческим потенциалом культура преображает окружающий мир

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в «круглом столе», посвященном национально-культурным аспектам развития Республики Алтай.

Татьяна Гигель приняла участие в «круглом столе», посвященном национально-культурным аспектам развития Республики Алтай

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Татьяна Гигель приняла участие в «круглом столе», посвященном национально-культурным аспектам развития Республики Алтай

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Татьяна Гигель

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Татьяна Гигель приняла участие в «круглом столе», посвященном национально-культурным аспектам развития Республики Алтай

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Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион приняла участие в заседании «круглого стола» по теме «Национально-культурные аспекты в развитии Республики Алтай (1991-2021гг.)».

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Мероприятие прошло в парламенте Республики в рамках празднования 30-летия образования Республики Алтай и 265-летия вхождения алтайского народа в состав Российского государства.

В числе участников заседания были: депутаты Республики, министр образования и науки Ольга Саврасова, министр культуры Республики Алтай Ольга Антарадонова, председатель Комитета по национальной политике и связям с общественностью Людмила Варванец, и другие ответственные лица.

Обращаясь к участникам мероприятия со словами приветствия, Татьяна Гигель поблагодарила организаторов за выбор актуальной и важной темы заседания. «Своим огромным творческим потенциалом культура преображает окружающий мир, общество, быт людей, самого человека. Именно поэтому она оценивается, как важнейший фактор созидания, общественного развития», — подчеркнула сенатор.

Парламентарий обратила особое внимание на развитие культуры русских, алтайцев, казахов и других живущих на территории Республики народов. «Приобщаясь к их культурному наследию, мы способствуем развитию между народами взаимопонимания и уважения. Именно культура сплачивает людей, обеспечивает целостность общества», — подчеркнула сенатор.

Татьяна Гигель напомнила, что в этом году будет отмечаться 30-летие образования Республики. «Это хороший повод, чтобы проанализировать, как много важных дел было сделано за этот период, продумать, что реально предстоит еще осуществить на региональном и федеральном уровнях», — заметила законодатель.

Говоря о предстоящих в этом году Днях Республики Алтай в Совете Федерации, Татьяна Гигель отметила, что этот момент регионы используют для обсуждения, значимых для себя вопросов, которые требуют поддержки на федеральном уровне. Законодатель считает, что региону непременно нужно воспользоваться этой возможностью и вынести свои инициативы на обсуждение.

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