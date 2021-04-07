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Центр Келдыша. Центр Келдыша на ХLV Академических чтениях по космонавтике – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Центр Келдыша#Королёвские чтения

07.04.2021 14:50

Центр Келдыша на ХLV Академических чтениях по космонавтике

С 30 марта по 2 апреля 2021 года в дистанционном формате прошли ХLV Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства. Генеральный директор «Государственного научного центра Российской Федерации «Исследовательского центрам имени М.В. Келдыша», доктор технических наук Владимир Кошлаков выступил одним из руководителей третьей секции чтений «Основоположники аэрокосмического двигателестроения и проблемы теории и конструкций двигателей летательных аппаратов».

Также в этом году одним из руководителей секции «Космическая энергетика и космические электроракетные двигательные системы — актуальные проблемы создания и обеспечения качества, высокие технологии» стал заместитель генерального директора по космическим аппаратам и энергетике Центра Келдыша, доктор технических наук, доцент Александр Семенкин. Сотрудники Центр Келдыша А.А. Гафаров и Е.Ю. Кувшинова традиционно участвовали в организации и проведении первой секции «Пионеры освоения космического пространства. История ракетно-космической науки и техники».

Всего специалисты Центра Келдыша представили 9 докладов в рамках секций: «Наукоемкие технологии в ракетно-космической технике», «Прикладная небесная механика и управление движением», «Развитие космонавтики и фундаментальные проблемы газодинамики, горения и теплообмена», а также «Космическая энергетика и космические электроракетные двигательные системы».

Доклады были посвящены выдающемуся ученому Мстиславу Всеволодовичу Келдышу, которому в этом году отмечается 110 лет со дня рождения.

Высокотемпературное воздействие газовой струи реагирующих компонентов на наклонную пластину. Авторы: И.С. Партола, А.С. Кудинов, И.И. Юрченко, А.Г.Клименко, С.А. Федоров

Исследование параметров космической замкнутой газотурбинной установки методом малых отклонений. Авторы: Х.С. Иксанов, А.Г. Цветков.

Разработка облегченной отечественной аккумуляторной батареи для малого КА на основе аккумуляторов российского производства. Авторы: А.В. Дрондин, В.С. Мансуров, А.А. Шевдин, С.В. Янчур

Оптимизация межпланетных перелетов Земля-Марс с комбинированным применением ДУ большой и малой тяги. Авторы: Е.И. Музыченко, А.А. Синицын

Термоприводы на основе быстрозакалённых аморфно-кристаллических лент с эффектом обратимой памяти формы из сплава Ti50Ni25Cu25. Авторы: Н.Н. Ситников, И.А. Залетова, А.В. Шеляков, С.В. Грешняков

Композиционный слоистый самозалечивающийся материал для надувных разворачиваемых элементов конструкций космических аппаратов. Автор: И.А. Залетова, Н.Н. Ситников, Е.А. Высотина, В.И. Мащенко

Методика поверочных расчетов параметров замкнутых газотурбинных установок космического назначения. Авторы: А.В. Каревский, С.Ю. Штонда

О возможности создания двигателей с замкнутым дрейфом электронов с высоким удельным импульсом. Авторы: Л.Э. Захаренков, А.В. Семенкин, А.Е. Солодухин

Энергодвигательные системы перспективных космических аппаратов. Авторы: А.В. Дрондин, Л.Э. Захаренков, С.Г. Ребров, А.В. Семенкин, А.Е. Солодухин, С.В. Янчур

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