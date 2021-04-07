Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Лидеры России07.04.2021 17:10

Энергомаш готовит научных «Лидеров России»

В конце марта 2021 года стартовала регистрация на открытый конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России». Участников ждут восемь тематических треков. Конкурсный отбор будет основываться на оценке управленческих способностей и компетенций в конкретной отрасли.

Заместитель главного конструктора по науке и новым технологиям Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), доктор технических наук Андрей Иванов стал полуфиналистом специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» в 2020 году и собирается вновь подать заявку на конкурс по этому направлению.

«2021 год назван Годом науки и технологий, к тому же в апреле все мы отмечаем великую дату — 60-летие первого полета человека в космос, так что, надеюсь, на этот раз мне повезет, и я попаду в финал конкурса», — говорит заместитель главного конструктора НПО Энергомаш.

Специализация «Наука» была запущена в конкурс «Лидеры России» в 2020 году, что обусловлено стратегической задачей — сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития страны. Свыше половины участников полуфинала 2020 года специализации «Наука» имеют ученые степени: 19 полуфиналистов (в том числе и Андрей Иванов) являются докторами наук, а 114 — кандидатами наук.

Андрей Иванов в НПО Энергомаш занимается проектами по внедрению новых технологий проектирования жидкостных ракетных двигателей. По его мнению, сейчас в российской космической отрасли работа идёт на перспективу, создаются новые системы и комплексы, ведутся исследования и разработки. В свою очередь именно космическая индустрия даёт толчок в развитии фундаментальных наук, радиоэлектроники, электротехники, металлургии, химии и систем образования.

«Будущее космической индустрии я вижу, как динамично развивающуюся систему, строящуюся на комплексной стратегии, включающей в себя работы по освоению околоземного пространства и исследованию дальнего космоса, ориентированную на техническое и технологическое лидерство Российской Федерации. На мой взгляд, с конца 50-х годов ХХ века и до сегодняшнего дня Россия — один из лидеров в космических исследованиях и освоении космоса», — говорит заместитель главного конструктора НПО Энергомаш Андрей Иванов.

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