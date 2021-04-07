Ю. Федоров: Парламентский контроль за реализацией индивидуальных программ социально-экономического развития регионов обеспечит обмен лучшими практиками

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы провели мониторинг реализации программы в Псковской области.

Сенаторы РФ провели комплексный мониторинг реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики по результатам выездных мероприятий.

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Сенаторы осмотрели площадку особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», на которой ведется строительство предприятия «Титан-Полимер», проинспектировали строительство жилого микрорайона «Борисовичи» и приняли участие в совещании по вопросу «О ходе реализации в 2020 году мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области на 2020 – 2024 годы». Совещание провел губернатор региона Михаил Ведерников. ВедерниковМихаил ЮрьевичГубернатор Псковской области

По словам Юрия Федорова, можно говорить о позитивных промежуточных итогах реализации мероприятий программы.

«Программа сбалансированная. Мы посетили проект по созданию комплексного импортозамещающего и экспортно-ориентированного производства ПЭТ-пленок, который не имеет аналогов в России. Это позволяет повысить инвестиционную привлекательность региона, создать новые рабочие места. Также посетили новый жилой комплекс, где помимо многоквартирных домов запланировано строительство школ, детского сада».

Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области»

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Юрий Федоров отметил важность парламентского контроля за реализацией региональных индивидуальных программ социально-экономического развития (ИПСЭР). При этом, считает парламентарий, для сенаторов важно организовать обмен опытом между субъектами РФ, использование лучших практик.

По словам первого заместителя председателя Комитета СФ по экономической политике Сергея Рябухина, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области ИПСЭР интересны в том числе с точки зрения совершенствования межбюджетных отношений. «Индивидуальные программы социально-экономического развития регионов направлены на то, чтобы снизить разницу в бюджетных доходах на душу населения. Должно повыситься не только качество расходов, но и качество доходов. Те «точки роста», которые мы посетили в Псковской области, позволят наращивать именно доходы региона, его экономический потенциал».

Сенатор также отметил важность создания преференций для инвесторов, в том числе в сфере тарифной политики.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области остановилась на вопросах социального развития региона. «Дана высокая оценка такой мере социальной поддержки как заключение социального контракта. С января нынешнего года средства для заключения соцконтракта выделены всем регионам России. Сейчас идет работа над совершенствованием этого механизма».

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Авдеева АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области обратила внимание на проблемы развития моногородов. «На сегодняшний день все мероприятия программы идут в рамках запланированного. Остаются вопросы, связанные с созданием ТОСЭР на территории региона. Это очень серьезный инструмент для привлечения инвесторов. Будем совместно работать над его реализацией».

В ходе совещания Михаил Ведерников также затронул вопрос газификации региона. Эта тема будет обсуждаться в том числе в рамках Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

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