Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#Протон-М#Памятная дата07.04.2021 01:05

20 лет со дня первого пуска ракеты-носителя «Протон-М»

20 лет назад, 7 апреля 2001 года, с космодрома Байконур выполнен первый пуск ракеты-носителя «Протон-М». Сегодня она предназначена для выведения автоматических космических аппаратов на околоземную орбиту и затем в космическое пространство. Ракета-носитель разработана Государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и используется для запуска российских федеральных и иностранных коммерческих космических аппаратов.

Модернизированная ракета «Протон-М» за прошедшие 20 лет эксплуатации подтвердила свою высокую надежность наряду с высокими эксплуатационными характеристиками. На «Протоне-М» многие системы были модернизированы. К примеру, устаревшая как морально, так и по элементной базе система управления была заменена на более современную, с цифровой бортовой вычислительной машиной. Это дало возможность пространственного маневра ракеты на активном участке полета, что значительно расширяет диапазон выбора наклонений опорных орбит при доставке спутников на геостационарную орбиту. Особое внимание специалисты уделили улучшению экологических показателей носителя.

Одним из важнейших этапов модернизации «Протона» стало создание разгонного блока «Бриз-М». Предстартовая подготовка «Бриза» автономна, и в полете он функционирует тоже автономно. «Бриз-М» со стартовым весом в 23 тонны имеет свою систему управления, маршевый двигатель, способный включаться десять раз в невесомости и свой запас топлива. Первый пуск «Протона-К» с разгонным блоком «Бриз-М» состоялся 5 июня 1999 года, но на второй ступени носителя произошла авария. Ровно через год был осуществлен пуск ракеты-носителя «Протон-К» с разгонным блоком «Бриз-М» и на заданную орбиту был выведен спутник «Горизонт-45».

Для ракеты-носителя «Протон-М» разработаны более легкие и объемные головные обтекатели. Это позволяет значительно увеличить объем для размещения полезной нагрузки, а также осуществлять групповые запуски спутников различного типа. Кроме того, на «Протоне-М» решена задача резкого сокращения размеров полей, отводимых для падения отработавших первых ступеней носителя. Сокращение размеров полей падения осуществляется путем управляемого спуска ускорителя первой ступени на площадку ограниченных размеров. Уменьшение размеров полей падения в свою очередь позволяет облегчить задачи по поиску и утилизации остатков первой ступени. Она также падает на землю практически «чистой» — циклограмма работы двигателей первой ступени обеспечивает полную выработку компонентов из ее баков. Таким образом, существенно улучшаются экологические показатели нового российского носителя.

После введения в эксплуатацию в 2001 году ракета прошла несколько этапов модернизации. Первый этап был реализован в 2004 году и завершился запуском космического аппарата «Интелсат-10» массой 5,6 тонны на геопереходную орбиту. Второй этап был закончен в 2007 году запуском спутника «ДирекТВ-10» массой 6 тонн, третий этап закончился в 2008 году. В настоящее время реализуется четвертый этап модернизации. В первой ступени ракеты-носителя используются шесть жидкостных ракетных двигателей РД-276. На второй ступени установлено три РД-0210 и один РД-0211, на третьей — двигательный блок РД-0212 (состоит из основного двигателя РД-0213 и рулевого РД-0214).

Максимальная грузоподъемность «Протона-М» составляет 22,4 т (на низкую опорную орбиту). В сочетании с разгонным блоком «Бриз-М» ракета может выводить полезную нагрузку весом более 6 т на геопереходную орбиту и до 3,7 т — на геостационарную.

MIL OSI