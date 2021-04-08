А. Клишас: Законопроект Верховного Суда позволит в полной мере привлекать ресурсы правоохранительной системы к защите прав потерпевших

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал законодательную инициативу ВС РФ об отмене института частного обвинения.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края прокомментировал инициативу Верховного Суда Российской Федерации об отмене института частного обвинения.

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Верховный Суд РФ внес проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части изменения вида уголовного преследования в отношении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 115, статьей 116.1 и частью первой статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)».

Андрей Клишас пояснил, что законопроектом предлагается отнести уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 115 УК РФ), о нанесении побоев (ст. 116.1 УК РФ) и о клевете без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) к делам частно-публичного обвинения, таким образом полностью упразднив институт частного обвинения. Уголовное преследование по делам частно-публичного обвинения осуществляется государством, тогда как в настоящий момент бремя доказывания лежит исключительно на заявителе.

«Мы поддерживаем законопроект Верховного Суда, так как он позволит в полной мере привлекать ресурсы правоохранительной системы к защите прав потерпевших», — подчеркнул Андрей Клишас.

Как отметил в пояснительной записке Верховный Суд, зачастую побои и причинение лёгкого вреда носят высоколатентный характер, заявитель и обидчик мирятся до вынесения решения судом, что в конечном итоге приводит к ощущению вседозволенности у преступника и совершению тяжких преступлений. В случае принятия законопроекта примирение сторон будет осуществляться под надзором правоохранительных органов, говорится в документе.

«Совет Федерации уделяет особое внимание как защите прав потерпевших от преступлений, так и профилактике преступлений на ранней стадии. После поступления законопроекта в Совет Федерации мы детально его рассмотрим и направим соответствующий отзыв», — заключил сенатор.

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