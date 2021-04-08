Встреча с Алексеем Русских

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Алексей Юрьевич, добрый день!

А.Русских: Добрый день, Владимир Владимирович!

В.Путин: Здравствуйте!

Алексей Юрьевич, я смотрю, Вы родом из Ижевска, да?

А.Русских: Так точно.

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В.Путин: Это географически совсем близко к Ульяновской области. Так что регион Вам в целом, думаю, известен.

И в государственных структурах Вы занимаетесь до сих пор экономической политикой.

Алексей Юрьевич, как Вы видите особенности развития региона в целом, Ульяновской области? Наверняка Вы ознакомились с ситуацией там. Думаю, и в силу Вашей сегодняшней работы в Совете Федерации. Ваше видение могли бы мне рассказать о том, что и как нужно делать, какие направления Вы считаете наиболее приоритетными и как добиваться решения тех задач, которые стоят перед регионом?

А.Русских: Ульяновская область – центр России, регион, богатый промышленным, сельскохозяйственным, научным потенциалом. Самое главное богатство региона – это люди, которые его населяют. На самом деле люди очень трудолюбивые, патриотичные, отзывчивые.

За последнее время администрацией было очень много сделано, сохранен автомобильный завод, сохранено авиастроительное производство. Довольно-таки много было привлечено инвестиций. На самом деле огромная работа была проведена. Будем в этом же направлении двигаться.

Основное мерило работы губернатора, я считаю, это благосостояние населения, жизненный уровень. Здесь, конечно, еще много предстоит трудиться. Благо, энергия у нас есть, у меня, у моей команды. Думаю, что Ваше доверие мы должны оправдать.

В.Путин: Алексей Юрьевич, Вы сказали про готовность к работе, и Вашу личную готовность, и Вашей команды. И в то же время упомянули о том, что уходящий руководитель, а он долго там работал, немало сделал для развития региона. Так оно и есть на самом деле.

Конечно, проблем достаточно везде. И здесь тоже, в Ульяновской области. Но и сделано тоже немало. Сделано это было не только лично губернатором, но и теми людьми, которые вместе с ним работали. Поэтому я Вас прошу бережно относиться к людям, с которыми Вам сейчас придется столкнуться, начать свою трудовую деятельность.

Я, со своей стороны, рассчитываю на то, что там и будет обновление кадров, безусловно, но самый, что называется, костяк, потенциал все-таки Вы сохраните и будете опираться именно на тех, кто знает ситуацию в регионе, знает изнутри, как следует, добивался за предыдущие годы хороших результатов в работе. Но в то же время, опираясь на кадровые обновления, будете решать те задачи, которые перед областью стоят.

Область, действительно, одна из ключевых, большая, промышленно развитая. Вы уже упомянули и об автомобилестроении, там созданы очень хорошие кластеры с участием наших иностранных партнеров. Сейчас не буду вдаваться в детали, но там эта работа поставлена на хороший уровень. Я, со своей стороны, хочу пожелать Вам и всем людям, которые будут работать вместе с Вами, успехов. Надеюсь, что мы их увидим. Нужно приниматься за работу, не откладывая ничего в долгий ящик. Имея в виду Ваш предыдущий опыт, рассчитываю на то, что вхождение в курс дела пройдет максимально быстро.

Желаю Вам удачи.

А.Русских: Спасибо большое.

В.Путин: Всего хорошего.

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