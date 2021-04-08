Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Союз МС-18#МКС-65#Пилотируемая космонавтика08.04.2021 09:15

В подготовке «Союза МС-18» к запуску — резервный день

На стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур завершается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18», который запланирован утром 9 апреля 2021 года. Сегодня, в четверг, резервный день в подготовке ракеты космического назначения.

Накануне прошли работы по графику второго стартового дня. Их итогом стали генеральные испытания — проверка функционирования всех систем комплекса с имитацией отрыва ракеты-носителя от стартового устройства и её полета вплоть до отделения корабля. Сегодня пройдут «проливки» проверки на герметичность трубопроводов, по которым будет выполняться заправка баков носителя топливом.

Днем состоится заседание Государственной комиссии, где окончательно будут утверждены составы основного и дублирующего экипажей 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. После чего космонавты и астронавты примут участие в онлайн-видеоконференции вместо традиционного общения с прессой. Прямая трансляция начнется в 13:00 по московскому времени на сайтах Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов и информационного агентства ТАСС.

Предстоящей ночью специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» начнут работы на стартовом комплексе «Восток» по программе пускового дня. 9 апреля в 05:30 мск состоится заседание Государственной комиссии, на котором будут рассмотрены результаты испытаний, проводимых с ракетой-носителем и пилотируемым кораблем в течение трех стартовых дней. Комиссия должна оценить готовность изделия к заправке компонентами топлива и ее пуску в 10:42 мск.

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