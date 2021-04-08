Е. Алтабаева: Жители Севастополя смогут получать качественную медицинскую помощь в открывшейся после ремонта поликлинике

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила севастопольскую поликлинику №3.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя во Всемирный день здоровья посетила поликлинику №3 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова».

В медучреждении недавно завершился капитальный ремонт. Здание, построенное полвека назад, было полностью обновлено как внутри, так и снаружи. В поликлинике установлено новое оборудование — маммограф, флюорограф, рентген-аппарат, отметила сенатор.

Изменения, которые мы видим здесь сегодня, — это огромный труд руководства города, Департамента здравоохранения, медицинского учреждения, строителей

«Изменения, которые мы видим здесь сегодня, — это огромный труд руководства города, Департамента здравоохранения, медицинского учреждения, строителей. Теперь в этом поликлиническом отделении люди будут чувствовать себя комфортно и смогут получать качественную медицинскую помощь», — сказала Екатерина Алтабаева.

Екатерина Алтабаева посетила поликлинику №3 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова»

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Екатерина Алтабаева посетила поликлинику №3 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова»

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Екатерина Алтабаева посетила поликлинику №3 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова»

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Екатерина Алтабаева посетила поликлинику №3 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова»

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По словам парламентария, поликлиника №3 обслуживает почти 36 тыс. горожан — жителей трех микрорайонов. За смену медучреждение посещает около 250 человек.

«Огромная нагрузка легла на работников поликлиники в период пандемии, и они достойно с ней справились, обеспечив жителям Гагаринского района необходимую медицинскую помощь. Очень хочется, чтобы коллектив рос и продолжал совершенствовать свое мастерство», — подчеркнула Екатерина Алтабаева.

Сенатор вручила коллективу поликлиники благодарственное письмо за высокопрофессиональную и самоотверженную работу.

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