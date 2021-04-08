И. Святенко: Вопросам раннего выявления онкологических заболеваний и диспансеризации следует уделять особое внимание

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор приняла участие в открытии XII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии им. Н.Н. Трапезникова.
Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в открытии XII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии им. Н.Н. Трапезникова.
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На торжественной церемонии сенатор огласила приветственный адрес Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга организаторам и участникам мероприятия.
«Мероприятие такого уровня – уникальная возможность для широкого круга российских и зарубежных специалистов познакомиться с современными достижениями в области онкологии, обсудить вопросы организации онкологической службы», — говорится в приветствии.
В настоящее время благодаря развитию медицинской науки, современной диагностике, внедрению новейших методов лечения и реабилитации в области онкологии достигнуты значительные успехи, еще не так дано казавшиеся невероятными
«В настоящее время благодаря развитию медицинской науки, современной диагностике, внедрению новейших методов лечения и реабилитации в области онкологии достигнуты значительные успехи, еще не так дано казавшиеся невероятными», — отмечается в приветствии Председателя СФ.
Инна Святенко в своем выступлении отметила, что особое внимание необходимо уделять вопросам раннего выявления онкологических заболеваний и диспансеризации. По словам сенатора, важно, чтобы у граждан сформировалась онконастороженность и ответственное отношение к собственному здоровью.
Инна Святенко приняла участие в открытии XII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии им. Н.Н. Трапезникова
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Инна Святенко
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Открытие XII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии им. Н.Н. Трапезникова
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Открытие XII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии им. Н.Н. Трапезникова
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Открытие XII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии им. Н.Н. Трапезникова
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Инна Святенко
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Открытие XII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии им. Н.Н. Трапезникова
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Инна Святенко приняла участие в открытии XII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии им. Н.Н. Трапезникова
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Инна Святенко приняла участие в открытии XII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии им. Н.Н. Трапезникова
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В церемонии открытия съезда также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, представители стран СНГ и Евразии.
В ходе работы съезда, в котором участвовали более 6 тыс. ведущих специалистов из 21 страны мира, обсуждались наиболее актуальные вопросы диагностики и лечения онкологических заболеваний.