Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КБ Мотор08.04.2021 10:50

КБ «Мотор» — вечный двигатель

60 лет назад, в апреле 1961 года, было создано одно из ведущих предприятий Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры — Конструкторское бюро «Мотор» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Примечательно, что ровно через пять дней в космос полетел первый человек планеты — Юрий Алексеевич Гагарин.

История Конструкторского бюро «Мотор» — это история нашего космоса. Специалисты предприятия строили первый в мире космодром — Байконур, проектировали и создавали оборудование и стенды для всех ракет и космических аппаратов, участвовали в легендарном запуске универсальной ракетно-космической транспортной системы «Энергия — Буран».

Основная специализация — проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию стендового и подъемно-транспортного наземного оборудования ракетно-космических комплексов, создание систем пневмогидравлической и пластической амортизации, систем обеспечения температурно-влажностных режимов, заправки компонентами топлива, энергоснабжения, мониторинга, обеспечение эксплуатации и технического перевооружения объектов наземной инфраструктуры космодромов Байконур, Плесецк, обеспечение всех этапов создания и эксплуатации ракетно-космической техники. Многие образцы техники, созданные в стенах бюро, по своим техническим решениям являются уникальными и стали определяющими в развитии целого класса специальной техники.

Важным направлением деятельности филиала является создание семейства транспортных средств для доставки крупногабаритных грузов массой до 200 тонн, основой которых являются — автономная система дополнительной энергетики, электротрансмиссия прицепных звеньев агрегатов на базе вентильно-индукторных электродвигателей, системы автоматического и дистанционного управления поворотом прицепных звеньев автопоездов. С этой целью проводится большой объем научно-исследовательских работ.

На сегодняшний день филиал ЦЭНКИ — Конструкторское бюро «Мотор» современное, стабильно работающее подразделение с весомым творческим, научным и конструкторским потенциалом, обладающее собственной производственной, исследовательской и испытательной базой, что обеспечивает выпуск высокотехнологичного, наукоёмкого оборудования в интересах ракетно-космической отрасли.

Сегодня «Мотор» создает новый космодром — Восточный. «Без Мотора ракеты не летают» — эта фраза уже 60 лет девиз конструкторского бюро.

[embedded content]

MIL OSI