Коммюнике сорок третьего совещания МВФК

Source: IMF – News in Russian

Под председательством г-жи Магдалены Андерссон, министра финансов Швеции

8 апреля 2021 г.

Комитет выражает глубокую признательность управляющему Лесетже Кганьяго за его руководство в качестве председателя МВФК и приветствует министра Магдалену Андерссон в качестве нового председателя.

Мы выражаем сочувствие по поводу потери жизни людей в результате пандемии COVID-19 и причиненных ею страданий. Мы продолжим совместную работу, с тем чтобы положить пандемии конец во всем мире и обеспечить активное, устойчивое , сбалансированное и инклюзивное восстановление.

Глобальная экономика восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось в октябре прошлого года, благодаря беспрецедентной поддержке со стороны политики и быстрому прогрессу в разработке вакцин. Но перспективы восстановления являются крайне неопределенными и неравномерными внутри стран и между ними в связи с разными возможностями для принятия мер политики, различными экономическими структурами и степенью их устойчивости, изначально существовавшими факторами уязвимости и неравномерным доступом к вакцинам. Повышенные факторы финансовой уязвимости могут быть сопряжены с риском в случае быстрого ужесточения глобальных финансовых условий. Этот кризис может вызвать долговременный ущерб и усугубить нищету и неравенство, в то время как все более неотложными становятся проблема изменения климата и другие общие проблемы.

Мы будем выверять наши меры политики и укреплять сотрудничество для стабильного выхода из кризиса. Мы подчеркиваем необходимость прочного международного сотрудничества для ускорения производства вакцин и оказания поддержки их повсеместному и справедливому распространению при приемлемом уровне затрат. В этой связи мы продолжаем поддерживать работу Всемирной организации здравоохранения, сотрудничество в рамках инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT) и инициативы COVAX. Мы продолжим оказывать поддержку со стороны политики, адаптированную к условиям конкретной страны, до тех пор, пока факторы, сдерживающие экономическую активность, в значительной степени не ослабнут, по-прежнему отдавая приоритет расходам на здравоохранение и оказанию помощи наименее защищенным при одновременном сохранении долгосрочной устойчивости бюджета. В случае необходимости денежно-кредитная политика должна оставаться адаптивной в соответствии с мандатами центральных банков. Мы будем по-прежнему отслеживать финансовые факторы уязвимости и риски для финансовой стабильности и при необходимости ограничивать их, в том числе посредством мер макропруденциальной политики. Мы продолжим наблюдение и сотрудничество в целях сокращения чрезмерных глобальных дисбалансов с течением времени посредством мер макроэкономической и структурной политики, способствующих устойчивому глобальному росту.

Прочные экономические детерминанты и обоснованные меры политики имеют решающее значение для стабильности международной валютно-финансовой системы. Мы по-прежнему привержены тому, чтобы наши обменные курсы отражали основополагающие экономические детерминанты, и отмечаем, что гибкость обменных курсов может способствовать адаптации нашей экономики. Мы продолжим тесные консультации относительно развития ситуации на валютном рынке. Мы признаем, что чрезмерная волатильность или неупорядоченные колебания обменных курсов могут иметь неблагоприятные последствия для экономической и финансовой стабильности. Мы будем воздерживаться от конкурентной девальвации и не будем использовать наши обменные курсы в конкурентных целях.

Мы также будем укреплять многостороннее сотрудничество для обеспечения инклюзивного характера и устойчивости глобальной экономики. В соответствии с Парижским соглашением мы твердо намерены бороться с изменением климата путем принятия мер для ускорения перехода к более экологически чистому обществу и экономике с большим количеством рабочих мест при одновременной защите пострадавших в процессе преобразований. Это включает спектр бюджетных, рыночных и нормативно-правовых инициатив, механизмов и наборов мер политики с учетом факторов в конкретной стране. Мы продолжим сотрудничество в целях реализации потенциала цифровой экономики и активизируем усилия, направленные на создание современной и справедливой в глобальном масштабе международной налоговой системы. Мы подтверждаем нашу приверженность обеспечению надежного государственного управления, в том числе путем борьбы с коррупцией. Мы согласны с тем, что существует необходимость содействовать более открытой, стабильной, справедливой и прозрачной торговой политике и модернизировать основанную на правилах систему торговли в рамках Всемирной торговой организации, что служит залогом активизации глобального роста. Мы принимаем комплексные меры для оказания уязвимым странам помощи в удовлетворении их потребностей в финансировании. Мы будем совместно работать над дальнейшим укреплением практики по обеспечению прозрачности в вопросах долга как дебиторами, так и кредиторами, государственными и частными, и оказанием поддержки предпринимаемым странам усилиям по сохранению устойчивости долговой ситуации. В соответствующих случаях мы будем содействовать быстрому решению долговых вопросов при широком участии официальных и частных кредиторов в соответствии с принципом сопоставимости подходов.

Мы приветствуем «Глобальную программу мер экономической политики» директора-распорядителя.

Мы приветствуем усилия МВФ по оказанию государствам-членам помощи в деле обеспечения устойчивого восстановления после кризиса. Мы призываем МВФ выступить с комплексным предложением в отношении нового общего распределения Специальных прав заимствования (СДР) на сумму 650 млрд долларов США для содействия удовлетворению долгосрочной глобальной потребности в пополнении резервов при одновременном повышении прозрачности и подотчетности в сфере представления данных и использования СДР.

Мы приветствуем поддержку, оказываемую МВФ государствам-членам для перехода к программам в рамках верхнего кредитного транша в случае стран, в которых завершается чрезвычайный этап кризиса. Мы призываем МВФ изучить способы дальнейшего оказания поддержки уязвимым странам с низким и средним доходом в соответствии с его мандатом. Мы призываем МВФ сотрудничать с его государствами-членами в целях дальнейшего изучения путей добровольного использования СДР после распределения для поддержки усилий государств-членов по восстановлению их экономики. Мы поддерживаем МВФ в его намерении изучать необходимые реформы его инструментов льготного финансирования для стран с низким доходом и в увеличить потенциал кредитования Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту, а также обеспечить достаточный объем взносов для заключительного транша облегчения бремени обслуживания долга со стороны Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф, в том числе со стороны новых участников обоих фондов. Мы поддерживаем усиление содействия со стороны МВФ в целях решения конкретных проблем, стоящих перед уязвимыми и пострадавшими от конфликтов государствами, малыми государствами и странами, принимающими беженцев. Мы призываем государства-члены внести вклад в предоставляемый Судану пакет финансирования для погашения задолженности перед МВФ и облегчения бремени долга в рамках Расширенной инициативы по облегчению бремени долга бедных стран с высоким уровнем задолженности. Мы приветствуем проводимую МВФ работу по продвижению вперед в решении долговых вопросов совместно со Всемирным банком, в том числе путем дальнейшей поддержки в эффективном осуществлении Инициативы по приостановке обслуживания долга и Общей основы Группы 20-ти, которые также согласованы Парижским клубом, а также анализа ключевых мер политики и внедрения усовершенствованных инструментов для поддержки эффективного осуществления реструктуризации суверенного долга.

Мы подчеркиваем важнейшую роль надзора в предоставлении рекомендаций на основе передовых знаний по вопросам политики и обеспечении макрофинансового анализа, адаптированного к условиям конкретной страны, при поддержке целенаправленного развития потенциала. Мы с нетерпением ждем анализ Институциональной позиции МВФ по вопросу потоков капитала, основанный, в частности, на Целостном подходе к политике. МВФ играет важную роль в удовлетворении разнообразных потребностей его государств-членов в разъяснении макроэкономических и финансовых последствий проблем, связанных с изменением климата. В этой связи мы поддерживаем МВФ в активизации работы, направленной на оказание его государствам-членам помощи в выявлении и регулировании критически важных для макроэкономики последствий изменения климата, цифровизации, неравенства и нестабильности, в тесном сотрудничестве с партнерами, а также на дальнейшее включение этих вопросов в работу по надзору, кредитованию и развитию потенциала в соответствии с его мандатом. Мы изучим вопрос о надлежащем объеме бюджетных ресурсов для обеспечения наличия у МВФ персонала и навыков, необходимых для осуществления его мандата. Мы также поддерживаем реализуемые проекты по модернизации и призываем к достижению дальнейшего прогресса в сфере многообразия кадрового состава.

Мы вновь заявляем о намерении сохранять дееспособность МВФ как организации, основанной на системе квот и обеспеченной достаточными ресурсами, находящейся в центре глобальной системы финансовой безопасности. Мы с удовлетворением отмечаем введение в действие удвоения Новых соглашений о займах и нового раунда двусторонних договоренностей о займах. Мы по-прежнему намерены вернуться к рассмотрению вопроса о достаточности уровней квот и будем продолжать процесс реформы управления МВФ в рамках 16-го Общего пересмотра квот, включая новую формулу расчета квот в качестве ориентира, до 15 декабря 2023 года. Мы приветствуем начало этой работы и с нетерпением ждем первый отчет о проделанной работе ко времени проведения Ежегодных совещаний.

Наше следующее совещание планируется провести 14 октября 2021 года.

Список участников совещания: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/04/08/attendance-list-communique-of-the-forty-third-meeting-of-the-imfc

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