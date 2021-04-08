Л. Гумерова обсудила с ректором МГУ В. Садовничим подготовку к парламентским слушаниям по вопросам кадрового потенциала страны

Source: Russia – Council of the Federation

Глава профильного Комитета СФ провела встречу с ректором Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела встречу с ректором МГУ им. М.В. Ломоносова Виктором Садовничим.

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Обсуждались вопросы подготовки проведения в СФ в ходе весенней сессии парламентских слушаний на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста».

Сенатор отметила, что идея проведения слушаний принадлежит Российской академии наук и поддержана Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Лилия Гумерова рассказала о проводимой работе по подготовке мероприятия. «Среди обозначенных для обсуждения вопросов — необходимость опережающего ресурсного обеспечения науки, включая создание современной инфраструктуры и подготовку высококвалифицированных научных кадров. И здесь отдельное внимание — притоку молодых кадров в науку, в передовые исследовательские проекты», — пояснила сенатор.

Парламентарий подчеркнула, что у Совета Федерации и МГУ сложилось многоплановое сотрудничество, что отражено в Соглашении между верхней палатой парламента и главным университетом страны. Она пригласила ректора МГУ, президента Российского союза ректоров Виктора Садовничего принять участие в парламентских слушаниях, отразить позицию ректорского корпуса страны по актуальным вопросам научной кадровой политики.

В ходе встречи также затрагивались вопросы взаимодействия профильного Комитета СФ и Российского союза ректоров, которому в следующем году исполняется 30 лет.

Виктор Садовничий отметил важность проведения парламентских слушаний по вопросам кадрового потенциала страны и выразил готовность принять в них участие.

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