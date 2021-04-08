М. Хапсироков посетил возводимые объекты в Республике Адыгея

Source: Russia – Council of the Federation

Благодаря индивидуальной программе социально-экономического развития региона запланирован целый комплекс работ по строительству и реконструкции важных объектов.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея, заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Мурат Хапсироков, ХапсироковМурат Крым-Гериевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея в рамках региональной недели, посетил ряд объектов возводимых в городе Майкопе.

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Благодаря индивидуальной программе социально-экономического развития региона в Адыгее запланирован целый комплекс работ по строительству и реконструкции важных объектов.

Сегодня центром внимания сенатора стали школа по вольной борьбе, и Пушкинский народный дом. Мурат Хапсироков ознакомился с ходом работ Пушкинского народного дома, в котором идет реконструкция.

«К Пушкинскому народному дому особое внимание, и это связано с историей становления и развития театральной жизни Адыгеи».

От культуры не отстает и спорт. В Адыгее уже несколько лет, по инициативе Мурата Хапсирокова, активно развивается новое направление – вольная борьба.

Мурат Хапсироков посетил возводимые объекты в Республике Адыгея

«Это будет большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории нашей Республики. Спорт – это залог здоровья подрастающего поколения и именно сейчас начинается новая история развития данного вида спорта», — сказал сенатор.

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