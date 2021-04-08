На выездном совещании в Чувашии сенаторы обсудили реализацию программы социально-экономического развития региона

Source: Russia – Council of the Federation

Делегацию сенаторов возглавил Л. Сафин.

Комитет СФ по экономической политике совместно с Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провели выездное совещание в Чебоксарах. Обсуждалась тема «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы».

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Делегацию сенаторов возглавил первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Ленар Сафин. СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан В ее состав вошли представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области — Кузбасса Дмитрий Кузьмин, КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики Ахмат Салпагаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан Ирек Ялалов. ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан

В выездном совещании также участвовали сенаторы, представляющие в СФ Чувашскую Республику, — Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики и Вадим Николаев. НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики

В ходе поездки парламентарии посетили микрорайон «Новый город» в Чебоксарах, осмотрели строящиеся дома, побывали на предприятии по производству электротехнического оборудования.

Николай Федоров, выступая на совещании, отметил, что сенаторы собрались здесь для того, чтобы помочь Республике Чувашии улучшить ее социально-экономические показатели.

Он обратил внимание руководства региона на болевые точки, проблемные моменты в реализации индивидуальной программы развития Республики. «В частности, речь идет о показателе инвестиций в основной капитал на душу населения, отставании по темпам индекса физического объема инвестиций в основной капитал, проблемах в возведении объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства».

Николай Федоров, в целом позитивно оценив происходящие в аграрном секторе Республики преобразования, отметил необходимость при реализации проектов тщательно учитывать особенности Чувашии, такие как плотность населения, развитие инфраструктуры. Сенатор предложил создавать семейные фермы до 50 голов крупного рогатого скота молочного и мясного направления, выстроить программу строительства малых ферм под ключ в рамках льготной сельской ипотеки.

«Призываю плотно сотрудничать с Советом Федерации, Государственной Думой, с федеральными министерствами. И надо быть более амбициозными», — сказал Николай Федоров, обращаясь к руководству Чувашии.

Олег Николаев и Николай Федоров

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Ленар Сафин

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Николай Федоров

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Вадим Николаев

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Ирек Ялалов

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Ахмат Салпагаров

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Дмитрий Кузьмин

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Ирек Ялалов

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Дмитрий Кузьмин

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Выездное совещание комитетов СФ на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики»

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Ленар Сафин

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Как отметил по итогам выездного мероприятия Ленар Сафин, представители Совета Федерации как палаты регионов регулярно выезжают в субъекты РФ. «Мы приезжаем, чтобы помочь, подсказать коллегам на региональном уровне, как можно улучшить ситуацию, где можно эффективнее сработать, в том числе, совместно с федеральным центром», — рассказал парламентарий.

По его словам, при этом основная задача сенаторов — выявление возможных законодательных проблем, которые сдерживают регионы, не дают им развиваться эффективнее. «Все высказанные предложения будут внесены в рекомендации по итогам выездного совещания».

Ленар Сафин сообщил, в частности, что после рассмотрения вопросов жилищного строительства в регионе планируется подготовить ряд рекомендаций для Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, касающихся внесения изменений в законодательство.

«Мы также осмотрели местные предприятия, в том числе малого и среднего бизнеса. Планируем оказать содействие региону в подготовке предложений для дальнейшего эффективного развития таких предприятий», — добавил сенатор.

В совещании приняли участие глава Чувашской Республики Олег Николаев, НиколаевОлег АлексеевичГлава Чувашской Республики председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова, члены регионального правительства, глава администрации г. Чебоксары Олег Ладыков, глава администрации г. Новочебоксарска Павел Семенов, глава администрации Батыревского района Рудольф Селиванов, и. о. главы администрации Цивильского района Алла Волчкова, представители бизнес-сообщества.

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