Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина08.04.2021 14:24

НПО Лавочкина посетили заслуженные ветераны Подмосковья

Вчера, 7 апреля 2021 года, в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в рамках мероприятий, посвящённых 60-летию первого полёта человека в космос, организована экскурсия для группы ветеранов организации «Гордость Подмосковья», среди которых Герои России, Герои Советского Союза и Социалистического труда, кавалеры боевых орденов и заслуженные военные деятели.

В начале программы для гостей организовали чаепитие, а затем экскурсию в музее НПО Лавочкина, где представлены макеты самолетов, ракет и космической техники, разработанных предприятием за более чем 80-летнюю историю. Почетным гостям также представили уникальные экспонаты — среди них оригинальные возвратные модули, которые доставили на Землю лунный грунт, а также лётная машина «Луноход-3».

Приветственной речью экскурсию открыл заместитель генерального директора НПО Лавочкина Харун Карчаев. Затем ветеранам рассказали о главных проектах, реализованных в НПО Лавочкина и тех, что только разрабатываются.

«Особенно мне запомнились экспонаты, посвящённые самолётостроению — образцы первых самолетов. Ведь с помощью них предприятие заложило основу для космонавтики! Эти самолеты помогли нам выиграть войну и существенно способствовали развитию нашего государства. Здесь собраны настоящие бриллианты космонавтики, за которыми стоит гигантская сложная работа инженеров и ученых. Здорово, что можно прикоснуться к ним и изумиться их гению!До сих пор многие рекорды, поставленные аппаратами НПО Лавочкина, не побиты. Невероятная гордость за нашу страну! Это нужно знать, как нам — ветеранам, так и подрастающему поколению. Хочется, чтобы как можно больше людей побывали здесь и поняли, что такое наша страна» — рассказывал один из гостей НПО Лавочкина Анатолий Черзаров, кавалер боевых орденов, председатель Совета ветеранов подразделения особого риска.

MIL OSI