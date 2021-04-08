Н. Журавлев: Наш законопроект поможет решить проблему закредитованности граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Документ устанавливает обязанность банков и МФО проводить проверку наличия у потенциального заемщика уже имеющихся кредитов.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области внес проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» в части расчета показателя долговой нагрузки заемщика.

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По словам Николая Журавлева, проблема закредитованности населения сегодня одна из самых серьезных, что ведет к усилению рисков как для граждан, так и для финансовой системы в целом. «Эту проблему поможет решить вносимый законопроект», — считает сенатор.

Проблема закредитованности населения сегодня одна из самых серьезных, что ведет к усилению рисков как для граждан, так и для финансовой системы в целом

«Установление обязанности банков и микрофинансовых организаций проводить проверку наличия у потенциального заемщика — гражданина уже имеющихся обязательств кредитного характера при выдаче ему потребительского кредита, а также рассчитывать показатель долговой нагрузки и заранее, перед выдачей кредита, уведомлять об этих данных потенциального заемщика необходимо в целях защиты граждан от необдуманных действий с заемными средствами. Анализ данных о просроченной задолженности за 2019 – 2020 годы указывает на то, что с ростом долговой нагрузки увеличивается вероятность неисполнения заемщиком долговых обязательств. Таким образом, информирование потенциальных заемщиков о возможных рисках способствует принятию такими заемщиками взвешенных решений о необходимости получения потребительского кредита», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Кроме того, уведомление заемщика о рассчитанном в отношении него кредитором показателе долговой нагрузки будет способствовать повышению финансовой грамотности населения, считает Николай Журавлев. Сенатор отметил, что в настоящее время в качестве источников информации о величине доходов заемщика кредитные и микрофинансовые организации преимущественно используют подтверждающие документы, предоставленные непосредственно заемщиком, сведения из государственных информационных систем с использованием данных Пенсионного фонда с согласия заемщика, а при отсутствии указанных сведений — применяются альтернативные способы оценки доходов заемщиков.

В дальнейшем, рассказал сенатор, планируется развивать механизм получения данных по доходу заемщика из государственной информационной системы. «В частности, в целях обеспечения удобного, безопасного и быстрого обмена данными между гражданами, государством и бизнесом в режиме онлайн в формате «одного окна» создана инфраструктура Цифрового профиля гражданина. После завершения всех технических работ с его помощью и с согласия граждан финансовые организации смогут получать необходимые для выдачи кредитов сведения в электронном виде и без предоставления дополнительных документов от клиентов. «С учетом этого источники информации о доходах заемщиков целесообразно определить на уровне нормативных актов Банка России», — подчеркнул Николай Журавлев.

Срок вступления в силу законопроекта предлагается синхронизировать со сроком вступления в силу изменений в Федеральный закон «О кредитных историях», предусматривающих введение института квалифицированных бюро кредитных историй, которые будут предоставлять кредиторам рассчитанные на основе единой методики среднемесячные платежи заемщиков в целях последующего расчета показателя долговой нагрузки заемщика.

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