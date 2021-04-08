Олег Матыцин провёл переговоры с делегацией Тунисской Республики

Source: Russia Ministry of Sport

Состоялась встреча Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина с делегацией Тунисской Республики во главе с Министром туризма, ремёсел и культуры Хабибом Аммаром.

В мероприятии также приняли участие госсекретарь МИД Туниса Мохамед Али Нафти, посол Туниса в России Тарак Бен Салем и статс-секретарь – заместитель Министра спорта Российской Федерации Ксения Машкова.

В рамках визита в Россию тунисская делегация проводит рабочие встречи с рядом федеральных ведомств и организаций.

Олег Матыцин отметил, что нынешний год является особым для России и Туниса – 65 лет назад были установлены дипломатические отношения между нашими странами. Он подчеркнул, что Минспорт России уделяет приоритетное внимание развитию спортивного сотрудничества на африканском континенте.

Госсекретарь МИД Туниса Мохамед Али Нафти заявил о твёрдом намерении Туниса продолжать тесное взаимодействие с Российской Федерацией по разным направлениям, в том числе в области физической культуры и спорта. Он заметил, что эта дружеская встреча является новым этапом в укреплении двустороннего сотрудничества. Госсекретарь передал слова приветствия Министра молодёжи, спорта и профессиональной интеграции Тунисской Республики Сихэм Айяди и пригласил делегацию Минспорта России посетить Тунис с рабочим визитом.

Министр туризма, ремёсел и культуры Хабиб Аммар объявил о скором возобновлении туристических потоков и предложил российским спортсменам воспользоваться тренировочными базами в Тунисской Республике, особенно в рамках зимних сборов.

На встрече также обсуждался вопрос использования российской вакцины от COVID-19 спортсменами тунисских сборных команд. Тунисская сторона подтвердила заинтересованность в получении вакцины для своих атлетов в преддверии Игр XXXII Олимпиады в Токио (Япония). Мохамед Али Нафти добавил, что Тунис выдал разрешение на применение «Спутник V», и в марте в страну уже поступила первая партия российской вакцины.

Стороны договорились вести совместную работу по подготовке Программы сотрудничества в области физической культуры и спорта и подтвердили готовность выстраивать конструктивный диалог в интересах развития спорта в России и Тунисе.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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