Правление предложило провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования

Source: Gazprom in Russian

Релиз

8 апреля 2021, 13:45

Правление рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.

Одобрены предложения провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования и определить 25 июня 2021 года датой окончания приема бюллетеней.

Правление также одобрило предложения о:

форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня собрания;

порядке сообщения акционерам о проведении собрания;

составе Президиума и Председателе собрания;

перечне информационных материалов к собранию, которые после рассмотрения Советом директоров будут представлены для ознакомления акционерам ПАО «Газпром» в срок и по адресам, указанным в информационном сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены на рассмотрение Совета директоров.

Правление приняло решение внести на рассмотрение Совета директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2020 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, а также проекты следующих документов:

повестки дня собрания акционеров;

информационного сообщения о проведении собрания.

Правление утвердило состав Редакционной комиссии собрания.

Правление приняло решение предложить Совету директоров внести на утверждение собранием акционеров кандидатуру ООО «ФБК» в качестве аудитора ПАО «Газпром». ФБК является победителем проведенного в 2021 году открытого конкурса в электронной форме по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Газпром» за 2021 и 2022 годы.

Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проекты изменений в Устав ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газпром». Необходимость корректировки этих документов обусловлена изменениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2337 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий владельцам облигаций без определения срока их погашения на возмещение недополученных ими доходов в случае отказа эмитентов указанных облигаций в одностороннем порядке от выплаты процентов по ним».



Управление информации ПАО «Газпром»

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