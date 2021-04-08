Source: Russia Federal Space

#Роскартография#Музей космонавтики#МКС-65#Союз МС-18#Космодромы#Байконур#Юрий Гагарин08.04.2021 17:45

Роскосмос, Роскартография и Музей космонавтики и разработали карту для МКС

Роскартография совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» и московским Музеем космонавтики и разработали уникальную карту, посвященную началу космической эры человечества и первому полету в космос Юрия Алексеевича Гагарина, на которой отмечены самые знаменательные траектории полетов в истории мировой космонавтики. Карта в качестве подарка отправится на борт Международной космической станции 9 апреля 2021 года на борту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18».

Специалисты картосоставительского отдела Роскартографии совместно с сотрудниками Роскосмоса и московского Музея космонавтики отобрали для нанесения на карту траекторий полетов первых покорителей космоса из разных стран. В частности, на траектории витка, изображенного на карте, который совершил вокруг Земли Юрий Гагарин, отображены его сообщения, которые он передавал с орбиты. Таким образом, можно проследить что говорил первый космонавт планеты, когда пролетал над определенной точкой.

На карте отмечен полет Валентины Владимировны Терешковой, ставшей первой в мире женщиной-космонавтом, а также траектория полета и место выхода в открытый космос Алексея Архиповича Леонова. Среди иностранцев — астронавт NASA Джон Гленн и тайконавт КНР Ян Ливей. Кроме того, на карте отмечены все действующие космодромы мира.

Олег Новицкий, космонавт Роскосмоса: «Это карта, которую создали Роскосмос, Роскартография и Музей космонавтики, на которой отмечены все значимые полеты человека в космос, а также все космодромы мира».

В связи с ограниченностью пространства на борту Международной космической станции подарочная карта сделана в формате А3 (297×420 мм) масштаба 1:80 000 000 и заламинирована. Госкорпорация «Роскосмос», Роскартография и Музей космонавтики надеются, что карта станет для членов экипажа станции талисманом.

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