Р. Галушина провела встречу со старшеклассниками в рамках региональной недели

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала одиннадцатиклассникам из Ненецкой средней школы им. А.П. Пырерки о возможности получения целевого направления от округа на обучение в Институте народов Севера.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа провела встречу со старшеклассниками в Нарьян-Маре во исполнение поручений по итогам выездного заседания Комитета СФ по науке, образованию и культуре, которое прошло в Салехарде.

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«На прошлой неделе вместе с коллегами по Комитету на выездном заседании мы обсудили вопросы сохранения языка коренных малочисленных народов, а также возникающие сейчас проблемы передачи языковой культуры подрастающему поколению, нехватки педагогических кадров для работы по сохранению национальной идентичности в регионах», — рассказала законодатель.

Одним из действенных инструментов в решении этих проблем, по мнению сенаторов, является получение профильного образования в Институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена. Этот вуз уже 90 лет готовит специалистов в области этнопедагогики, этнофилологии и этнокультурологии для регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Его выпускники – научно-педагогические кадры из числа коренных малочисленных народов Севера, которые работают в сферах образования, культуры, науки и общественной деятельности в субъектах.

По итогам заседания Комитета СФ было принято решение о проведении работы на местах и организации встреч со старшеклассниками с целью ознакомления их с правилами приёма в Герценовский институт, образовательными программами и условиями обучения.

Римма Галушина провела встречу со старшеклассниками в рамках региональной недели

Рассказывая ребятам об этом вузе, Римма Галушина отметила, что для поступления по целевому направлению сразу после окончания школы не нужно сдавать дополнительных вступительных экзаменов, достаточно результатов ЕГЭ. При этом главное преимущество для студентов-целевиков — гарантированное трудоустройство в родном регионе по окончании учебы.

«Порадовало, что уже сейчас появились желающие поступить в ИНС. Надеюсь, что ближайшие время тех, кто захочет получить гуманитарное образование, направленное на сохранение родной культуры, станет больше. И в скором времени наш округ прирастёт талантливыми молодыми профессионалами – выпускниками Герценовского института», — сказала сенатор.

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