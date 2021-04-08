Source: Russia – Council of the Federation

Представители верхней палаты парламента будут работать в составе миссий наблюдателей от МПА СНГ, ПА ОДКБ и ШОС.

Делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя Комитета по международным делам, заместителем сопредседателя от российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Жогорку Кенешем Кыргизской Республики Фаритом Мухаметшиным МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области примет участие в наблюдении за референдумом по Конституции Киргизии, который пройдет 11 апреля. В составе делегации – заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области член Комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин, ДеньгинВадим Евгеньевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым

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По словам Фарита Мухаметшина, на референдум выносится важный для страны проект закона «О Конституции Кыргызской Республики», который предусматривает переход на президентскую форму правления. «По итогам голосования в январе 2021 года именно ей большинство избирателей отдало предпочтение, теперь это решение, оформленное в виде законопроекта, должно быть утверждено на референдуме», — отметил сенатор.

Сенатор уточнил, что основные поправки в Конституцию Киргизии касаются шести направлений: изменения полномочий Президента, Правительства, парламента, трансформации судебной системы, вопросов проведения референдума и образования нового органа власти – Народного Курултая. «В соответствии с обновленной Конституцией, Президент Кыргызской Республики возглавит исполнительную власть, в то время как по действующей Конституции высшим органом исполнительной власти является Правительство страны. Президентский срок сократится с шести до пяти лет, при этом глава государства сможет занимать пост не более двух сроков (сейчас – не более одного срока), получит право законодательной инициативы, сможет назначать с согласия парламента и отправлять в отставку Премьер-министра, министров и глав местных администраций. Администрация Президента и Правительство Киргизии фактически объединяются, Премьер-министр становится руководителем администрации президента», — рассказал Фарит Мухаметшин.

Он добавил, что серьезные изменения коснутся также парламента страны. «Число депутатов Жогорку Кенеш предполагается снизить со 120 до 90, упраздняется пропорциональная избирательная система, исключается ограничение на максимальное число мандатов, получаемых одной партией, минимальный возрастной ценз для депутатов повышается до 25 лет».

Помимо этого, сказал сенатор, вводится Конституционный суд, также появится Народный Курултай — совещательное общественно-представительное собрание, изменится порядок назначения референдума.

«Миссия наблюдателей — оценить соответствие процедуры проведения референдума действующему законодательству, посмотреть, как Центризбиркомом и другие уполномоченные органы власти обеспечили процесс голосования, ознакомиться с готовностью членов участковых комиссий и избирательных участков для голосования», — сказал Фарит Мухаметшин.

Он отметил, что наблюдатели будут посещать участки до их открытия, в ходе работы и в момент закрытия. «Важно удостовериться в отсутствии нарушений как в процедуре и ходе проведения референдума, так и в соблюдении санитарных норм, связанных с распространением коронавируса», — подчеркнул парламентарий.

Он рассказал, что состоятся встречи международных наблюдателей с руководством Центризбиркома и Генпрокуратуры Киргизии.

Кроме того, сенаторы встретятся с депутатами парламента, представителями Правительства, Министерства иностранных дел страны. Эти контакты позволят обсудить, в том числе, вопросы развития двустороннего сотрудничества, укрепления межпарламентского взаимодействия, отметил сенатор.

«Мы настроены на серьезную работу по мониторингу референдума. Итоги работы международных наблюдателей за всенародным голосованием будут подведены 12 апреля», — проинформировал Фарит Мухаметшин.

По словам Натальи Косихиной, важно, чтобы все процедуры референдума были открытыми и прозрачными, чтобы права ни одного избирателя не были нарушены, соблюдены все нормы санитарно- эпидемического контроля. «Как показали результаты предыдущих выборов в Киргизии, Центризбирком Республики работает очень серьезно и ответственно. На все наши вопросы всегда получаем полные, исчерпывающие ответы. Есть уверенность, что 11 апреля все пройдёт на достойном уровне», — сказала сенатор.

Вадим Деньгин отметил, что сенаторы РФ будут работать в составе различных международных наблюдательных миссий. «Помимо мониторинга ситуации на избирательных участках будет оцениваться политическая обстановка в день голосования. По итогам подробного анализа каждой миссией будет дана объективная оценка происходящих процессов».

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