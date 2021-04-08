Source: Russia – Council of the Federation

Комитет Совета Федерации по экономической политике провел выездное совещание по вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии.

В Элисте состоялось выездное совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия».

Мероприятие прошло совместно с Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

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В составе делегации Совета Федерации — заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области член Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков, ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн. ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва

Как сообщил Иван Абрамов, цель поездки делегации Совета Федерации в Калмыкию — мониторинг хода реализации индивидуальной программы социально-экономического развития, определение положительных результатов, а также существующих проблем и сдерживающих факторов.

Программа, реализуемая в Республике, в первую очередь, направлена на снятие инфраструктурных ограничений развития региона, ускоренное развитие реального сектора экономики, а также развитие социального сектора с учетом нормативно-правового регулирования и реализации инвестиционных проектов

«Программа, реализуемая в Республике, в первую очередь, направлена на снятие инфраструктурных ограничений развития региона, ускоренное развитие реального сектора экономики, а также развитие социального сектора с учетом нормативно-правового регулирования и реализации инвестиционных проектов», — отметил сенатор.

Парламентарий обратил внимание на некоторые результаты реализации программы в прошлом году, Так, разработана проектная документация на 50 объектов по направлениям: жилищно-коммунальное строительство, образование, социальное обслуживание, здравоохранение и водоснабжение (176 млн рублей), поставлены 54 единицы техники жилищно-коммунального хозяйства (на сумму 195,0 млн рублей), выполнены строительно-монтажные работы по 40 лифтам (на сумму 71 ,2 млн рублей);

Кроме этого, по его словам, утверждена соответствующая нормативная правовая база по предоставлению субсидий юридическим лицам в целях оказания государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, проведена капитализация Фонда развития Республики Калмыкия в размере 344,99 млн рублей.

«В целом, итоги выездного мероприятия показали высокую эффективность реализации индивидуальной программы в Республике Калмыкия. Сохранение таких же темпов и качества реализации программных мероприятий позволит существенно ускорить развитие экономики региона и повысить качество жизни населения», — заявил сенатор.

«Совет Федерации готов оказывать всестороннюю помощь и поддержку в реализации индивидуальной программы Республики Калмыкия. По итогам состоявшихся выездных мероприятий на площадке Комитета СФ по экономической политике в ближайшее время пройдут обсуждения с представителями федеральных органов исполнительной власти, посвященные ходу реализации индивидуальных программ субъектов Российской Федерации, а также существующих проблем и сдерживающих факторов при их реализации», — подчеркнул Иван Абрамов.

В своём докладе об итогах социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2020 г. председатель правительства Республики Юрий Зайцев сообщил, что Калмыкия завершила первый год реализации ИПР, с высоким показателем – 99,2 проц. выполнения мероприятий.

Как отметила Дина Оюн, Республика выбрала правильный вариант – почти на все 50 объектов подготовлена проектно-сметная документация.

По завершению совещания сенаторы встретились с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым и обсудили перспективы социально-экономического развития региона.

Бату Хасиков поблагодарил парламентариев за серьёзную вовлеченность в проблемы региона и поддержку Калмыкии. «Уверен, что наше дальнейшее взаимодействие будет эффективным и плодотворным», – подчеркнул глава Республики.

В ходе рабочей поездки в регион сенаторы осмотрели ряд объектов региона, в частности, агрофирму в Приютненском районе Республики, муниципальные предприятия Элисты, предприятия по производству рисовой муки, мясных полуфабрикатов, Республиканский госпиталь ветеранов войны, новое здание детской поликлиники и другие.

Сенаторы ознакомились с внедрением передовых технологий при выращивании животных, обсудили актуальные вопросы, характерные для аграрного товарного производства в степной аридной зоне, эффективность мер господдержки сельского хозяйства, а также вопросы социальной политики на селе.

В мероприятии приняли участие представители органов власти Республики Калмыкия, эксперты.

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