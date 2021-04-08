Совещание об итогах реализации посланий Президента

Source: President of Russia – Kremlin

В совещании также принимают участие руководители Центрального банка, Администрации Президента, Общероссийского народного фронта.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, здравствуйте!

Давайте начнем работать.

Как вы знаете, 21 апреля состоится оглашение очередного Послания Президента Федеральному собранию. Мы с некоторыми коллегами, с Михаилом Владимировичем, с его заместителями, с некоторыми министрами, с Администрацией уже вместе работаем над этим документом.

В нем, в этом документе традиционно обозначаются стратегические ориентиры социально-экономического развития страны, важнейшие задачи для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах.

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Подчеркну, здесь важен именно системный подход, преемственность целей, которые мы перед собой ставим, и постоянная настройка тех механизмов, инструментов, которые есть в нашем распоряжении и которые мы с вами создаем для совместной работы.

Предлагаю сегодня обсудить практические итоги реализации посланий двух предыдущих лет, что называется, подвести некоторую черту, проанализировать, как выполняются данные на основе этих обращений к Федеральному собранию поручений.

Хотел бы напомнить, речь в том числе идёт о таких важных, значимых инициативах, как поддержка российских семей, включая новые выплаты на детей до трёх и до семи лет, повышение доступности жилья через специальные ипотечные программы для семей с детьми.

Напомню, также были приняты новые решения по цифровизации здравоохранения, по обеспечению граждан льготными лекарствами (очень чувствительная, больная тема, она у нас из года в год в повестку дня переползает), поставлены задачи о подключении российских школ к высокоскоростному интернету и бесплатном доступе к отечественным электронным сервисам.

Наконец, были предложены меры по стимулированию деловой, инвестиционной активности в экономике. Имею в виду запущенную реформу контрольно-надзорной деятельности и расчистку законодательства от устаревших норм и требований во многих отраслях.

По этим направлениям в посланиях прошлых лет определены конкретные задачи, и прежде всего мне хотелось бы обсудить, как идет их выполнение. На что хотел бы в этой связи обратить внимание.

Первое. Надо оценить, к каким качественным изменениям в жизни людей наша совместная работа привела, какой получен эффект для развития территорий, городов, районов, для экономики и социальной сферы.

Мне кажется, не нужно говорить, почему это важно. Если инициатива востребована, даёт ощутимый результат для граждан, бизнеса, территорий нашей страны – давайте подумаем о том, чтобы ее продлить, расширить ее применение, либо о том, как эту меру увеличить по масштабу, по охвату.

Например, как это было с продлением программы материнского капитала: сейчас он предоставляется уже на первого ребёнка в семье, а размер материнского капитала существенно увеличен.

Если же практика, сама жизнь показывает, что эффект от предложенных решений ограничен, то тогда давайте поправим то, что мы делали до сих пор, сделаем механизмы работы более точными, более адресными, повысим отдачу от мероприятий, которые мы проводим, и тех средств, которые мы вкладываем в решение той или иной задачи.

Второе. Нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать, где ещё сохраняются так называемые пробуксовки, трудности. Имею в виду темпы работы в некоторых субъектах по вводу новых мест (это как пример просто) в яслях, запуск компенсации регионам инвестиционного вычета и поддержку индивидуального жилищного строительства, а также обкатку перспективных технологий в так называемых «цифровых песочницах», где предусмотрены экспериментальные правовые и регуляторные режимы.

С учётом объективной картины нужно скорректировать действия, которые дают недостаточную отдачу, либо предложить другое, более результативное решение проблемы. Именно этого ждут от нас люди, граждане России.

Повторю, наша работа должна быть системной и последовательной, нужно всегда разбираться в причинах каких-то сбоев или даже неудач, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ошибок как в планировании задач, так и в их решении.

Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады членов Правительства, вице-премьеров по реализации этих посланий. Прошу сделать акцент на положении дел именно в социальной и инвестиционной сферах, на развитии цифровых технологий и рынка жилья. Это очень важные и чувствительные темы для подавляющего большинства наших граждан до сих пор.

Вновь хотел бы подчеркнуть: такой обстоятельный анализ уже проведённой работы является чрезвычайно важным этапом в подготовке Послания этого года. Потому что без такого серьезного анализа того, что и как было сделано по решению задач, которые стоят перед страной, мы, конечно, не можем с вами эффективно планировать то, что нужно сделать в ближайшее время и в более отдаленной перспективе.

Давайте перейдём к этой работе. Хочу предоставить слово Татьяне Алексеевне Голиковой. Пожалуйста, Татьяна Алексеевна.

Продолжение следует.

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