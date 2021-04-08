Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-18#МКС-65#Космодромы#Байконур08.04.2021 12:28

Утверждены экипажи корабля «Союз МС-18»

Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18». Вместе с этим подтверждена полная готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску по российской программе Международной космической станции.

В состав основного экипажа 65-й длительной экспедиции вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий (командир корабля «Союз МС-18» и МКС-65), Пётр Дубров (бортинженер-1 корабля «Союз МС-18» и МКС-65) и астронавт NASA Марк Ванде Хай (бортинженер-2 корабля «Союз МС-18» и МКС-65). Их дублёры: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн соответственно.

В 13:00 по московскому времени состоится предстартовая онлайн-конференция экипажей, которая будет доступна в прямом эфире на официальных сайтах Госкорпорации «Роскосмос» и информационного агентства ТАСС.

Основной экипаж

Слева направо: Марк Ванде Хай, Олег Новицкий и Пётр Дубров

Дублирующий экипаж

Слева направо: Энн МакКлейн, Антон Шкаплеров и Олег Артемьев

Основной

экипаж

Олег Новицкий



командир

корабля «Союз МС»;

командир МКС-65

Петр Дубров



бортинженер-1

корабля «Союз МС»;

бортинженер МКС-65

Марк Ванде Хай



бортинженер-2

корабля «Союз МС»;

бортинженер МКС-65

Экипажи экспедиции МКС-65

Антон Шкаплеров



командир

корабля «Союз МС»;

бортинженер МКС

Олег Артемьев



бортинженер-1 корабля «Союз МС»;

бортинженер МКС

Энн МакКлейн



бортинженер-2корабля «Союз МС»;бортинженер МКС

Дублирующий экипаж

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля 2021 года в 10:42 по московскому времени, а стыковка с российским сегментом МКС — спустя два витка после выхода на целевую орбиту, в 14:07 мск.

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