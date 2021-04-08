Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-18#МКС-65#Космодромы#Байконур08.04.2021 12:28
Утверждены экипажи корабля «Союз МС-18»
Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18». Вместе с этим подтверждена полная готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску по российской программе Международной космической станции.
В состав основного экипажа 65-й длительной экспедиции вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий (командир корабля «Союз МС-18» и МКС-65), Пётр Дубров (бортинженер-1 корабля «Союз МС-18» и МКС-65) и астронавт NASA Марк Ванде Хай (бортинженер-2 корабля «Союз МС-18» и МКС-65). Их дублёры: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн соответственно.
В 13:00 по московскому времени состоится предстартовая онлайн-конференция экипажей, которая будет доступна в прямом эфире на официальных сайтах Госкорпорации «Роскосмос» и информационного агентства ТАСС.
Основной экипаж
Слева направо: Марк Ванде Хай, Олег Новицкий и Пётр Дубров
Дублирующий экипаж
Слева направо: Энн МакКлейн, Антон Шкаплеров и Олег Артемьев
Основной
экипаж
Олег Новицкий
командир
корабля «Союз МС»;
командир МКС-65
Петр Дубров
бортинженер-1
корабля «Союз МС»;
бортинженер МКС-65
Марк Ванде Хай
бортинженер-2
корабля «Союз МС»;
бортинженер МКС-65
Экипажи экспедиции МКС-65
Антон Шкаплеров
командир
корабля «Союз МС»;
бортинженер МКС
Олег Артемьев
бортинженер-1 корабля «Союз МС»;
бортинженер МКС
Энн МакКлейн
бортинженер-2корабля «Союз МС»;бортинженер МКС
Дублирующий экипаж
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля 2021 года в 10:42 по московскому времени, а стыковка с российским сегментом МКС — спустя два витка после выхода на целевую орбиту, в 14:07 мск.