УЧАСТНИКИ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Source: IMF – News in Russian

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ

8 апреля 2021 г.

Председатель

Магдалена Андерссон, министр финансов Швеции

Директор-распорядитель

Кристалина Георгиева

Члены МВФК или их заместители

Мухаммед Аль-Ядаан, министр финансов, Саудовская Аравия

Обайд Хумаид аль-Тайер, государственный министр по финансовым вопросам,

Объединенные Арабские Эмираты

Таро Асо, заместитель премьер-министра, министр финансов и государственный министр

по финансовым услугам, Япония

Ростхом Фадли, управляющий, Банк Алжира

Даниэле Франко, министр экономики и финансов, Италия

Кристия Фриланд, министр финансов, Министерство финансов, Канада

Паоло Гуэдес, министр экономики, Бразилия

Мартин Гусман, министр экономики, Аргентина

Артуро Эррера, министр по вопросам финансов и государственного кредита, Мексика

Нам-Ки Хон, заместитель премьер-министра и министр экономики и финансов,

Министерство экономики и финансов, Республика Корея

Брюно Ле Мэр, министр экономики, финансов и восстановления, Франция

Михали Варга, заместитель премьер-министра, министр финансов (заместитель Дьёрдья Матольчи, управляющего Центрального банка, Венгрия)

Уэли Маурер, глава федерального департамента финансов, Швейцария

Лесетжа Кганьяго, управляющий, Резервный банк Южной Африки (заместитель Тито Мбовени, министра финансов, Южная Африка)

Деогратиас Мутомбо, управляющий, Центральный банк Конго

Ян Торе Саннер, министр финансов, Министерство финансов, Норвегия

Олаф Шольц, федеральный министр финансов, Германия

Тимур Максимов, заместитель министра финансов, Российская Федерация (заместитель Антона Силуанова, министра финансов, Российская Федерация)

Нирмала Ситараман, министр финансов, Индия

Риши Сунак, министр финансов, Соединенное Королевство

Нор Шамсиа Мод Юнус, управляющий Центрального банка, Малайзия

(заместитель Тенгку Зафрула Тенгку Абдул Азиза, министра финансов, Малайзия)

Винсент Ван Петегем, заместитель премьер-министра и министр финансов, Бельгия

Джанет Йеллен, министр финансов, Соединенные Штаты

И Ган, управляющий Народного банка Китая

Наблюдатели

Агустин Карстенс, генеральный управляющий, Банк международных расчетов (БМР)

Миа Амор Моттли, председатель, Комитет по развитию (КР)

Кристин Лагард, председатель, Европейский центральный банк (ЕЦБ)

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-председатель, Европейская комиссия (ЕК) Рэндал К. Кворлс, председатель, Совет по финансовой стабильности (СФС)

Кристоф Перрэн, директор Департамента многостороннего сотрудничества,

Международная организация труда (МОТ)

Анхель Гурриа, генеральный секретарь, Организация экономического сотрудничества

и развития (ОЭСР)

Мохаммад Баркиндо, генеральный секретарь, Организация стран — экспортеров нефти

(OПЕК)

Ахим Штайнер, администратор ПРООН, Организация Объединенных Наций (ООН)

Ричард Козул-Райт, директор, УГСР, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)

Дэвид Малпасс, президент, Группа Всемирного банка (ВБ)

Нгози Оконжо-Ивейла, генеральный директор, Всемирная торговая организация (ВТО)

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