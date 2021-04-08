Ф. Мухаметшин: В Самарской области высоко ценят вклад жителей региона в сохранение памяти о Великой Победе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании областного организационного комитета «Победа».

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области принял участие в онлайн-режиме в заседании областного организационного комитета «Победа». Мероприятие прошло в Самаре под председательством губернатора региона Дмитрия Азарова. АзаровДмитрий ИгоревичГубернатор Самарской области

Фарит Мухаметшин принял участие в онлайн-режиме в заседании областного организационного комитета «Победа»

На заседании подведены итоги празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и утверждена «дорожная карта» на 2021 г. Представители органов государственной власти и гражданского общества, лидеры общественных организаций и главы муниципалитетов обсудили вопросы сохранения исторической памяти и преемственности поколений, развития волонтерского движения и оказания социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, популяризации героического подвига советских солдат среди молодежи.

Фарит Мухаметшин принял участие в онлайн-режиме в заседании областного организационного комитета «Победа»

Фарит Мухаметшин отметил, что 2020-й год стал знаковым для Самарской области. Одно из наиболее важных событий — присвоение Самаре Указом Президента Российской Федерации почётного звания «Город трудовой доблести». «Результат был бы невозможен без самоотверженного труда жителей региона в годы Великой Отечественной войны. В поддержку статуса города выступили более 700 тысяч человек. Мы высоко ценим и сегодняшний вклад граждан Самарской области в сохранение памяти о Великой Победе», — сказал сенатор.

Мы высоко ценим и сегодняшний вклад граждан Самарской области в сохранение памяти о Великой Победе

Как подчеркнул в ходе заседания Дмитрий Азаров, Великая Победа и всё, что сделали ради неё наши предшественники из поколения, опалённого войной, стало важнейшим системообразующим элементом нашей идентичности, основой национального характера. «Это вечный пример того, как нужно любить и защищать свою Родину – пример подлинного, живого патриотизма».

В завершение заседания лицам и организациям, внесшим существенный вклад в подготовку мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы, были вручены памятные медали Российского оргкомитета «Победа» и благодарности Оргкомитета по подготовке праздничных мероприятий.

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