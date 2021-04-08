Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#ЦНИИмаш#ЦУП#МКС-65#Союз МС-1808.04.2021 21:00

ЦУП готов к запуску корабля «Ю.А. Гагарин» 9 апреля

Центр управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершил плановые работы по подготовке к выведению на околоземную орбиту транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) и его последующей стыковке с российским сегментом Международной космической станции. В соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП запуск запланирован на 9 апреля в 10:42:41 по московскому времени.

Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос») приступят к управлению полётом корабля после его отделения от третьей ступени носителя. Расчётное время выведения на целевую орбиту — 10:51:30 мск. Трансляция пуска с космодрома Байконур будет доступна на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос» с 09:00 мск.

В состав основного экипажа вошли: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующий экипаж вошли: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн. В настоящее время на борту Международной космической станции работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соичи Ногучи.

Сближение пилотируемого корабля «Союз МС-18» с Международной космической станцией и причаливание к стыковочному узлу модуля «Рассвет» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских членов экипажей корабля и станции. Стыковка корабля запланирована по т.н. «сверхбыстрой» схеме — в 14:07:51 мск (±3 мин).

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