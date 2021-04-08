Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-18#Космодромы#Байконур08.04.2021 16:13

Экипажи корабля «Союз МС-18» ответили на вопросы

На космодроме Байконур 8 апреля 2021 года состоялось заседание Государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов, которая утвердила составы экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18». После чего космонавты и астронавты стали участниками предполётная онлайн-видеоконференции, организованной агентством ТАСС совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» и Центром подготовки космонавтов.

Одна из важнейших задач 65-ой длительной экспедиции на Международную космическую станцию — приём на околоземной орбите и интеграция с МКС нового российского модуля «Наука». Журналистов интересовало, какой объём работ предстоит выполнить космонавтам, выполняя эту задачу.

«Прибытие модуля „Наука“ имеет для нас очень большое значение. Прежде всего, это увеличение российского сегмента МКС в плане дополнительных площадей для работы, кроме того, добавится спальное место для члена экипажа, — пояснил Олег Новицкий. — Только в течение нашей экспедиции запланированы два выхода в открытый космос, связанные с интеграцией модуля „Наука“. Работу продолжат коллеги уже по программе 66-ой экспедиции».

Пётр Дубров, который вместе с Марком Ванде Хаем, пробудет на МКС дольше обычного полугодового срока, подтвердил, что его ожидает ещё три выхода в открытый космос, связанных с интеграцией нового модуля. Для Дуброва это будет первый космический полёт, однако он уверен в том, что благодаря хорошей подготовке успешно справится с поставленными задачами.

Представители СМИ интересовались мерами по защите от коронавируса. Члены обоих экипажей сообщили о наличии прививок. Космонавтам вводили российскую вакцину, астронавтам — американскую. Что касается пребывания на Байконуре, карантин здесь привычное дело. Экипажи всегда приезжают на космодром за две недели до старта и проводят это время в некоторой изоляции от окружающих.

В ходе пресс-конференции были затронуты и другие темы. Пользователи соцсетей спрашивали, какие личные вещи берут с собой экипажи, остались ли традиции, которые соблюдают из суеверия, как отпразднуют на Международной космической станции 60-летие полёта Юрия Гагарина.

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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) запланирован на 9 апреля 2021 в 10:42:41 по московскому времени. Начало трансляции запуска на официальном сайте Роскосмоса — в 09:00 мск.

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