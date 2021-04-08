Source: Russia Federal Space

#РКС#Юрий Гагарин08.04.2021 02:45

60 лет пилотируемой космонавтике: в РКС создали систему управления для ракеты Гагарина

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос», в 1961 году — НИИ-885) с нуля разработали эффективную и надежную систему управления первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, которая 60 лет назад вывела в космос корабль с Юрием Гагариным на борту. Ранее, в 1957 году, эта ракета стала носителем для выведения на орбиту первого искусственного спутника Земли, а затем послужила основой для целого семейства ракет-носителей среднего класса, в том числе для «Союзов», и сегодня доставляющих космонавтов и астронавтов на Международную космическую станцию.

В начале 1950-х годов технологии не позволяли инерциальным автономным системам обеспечить приемлемую точность без радиокоррекции, поскольку отклонение боевой части ракеты Р-7 без применения радиоуправления могло достигать десятков километров. Поэтому создавалась комбинированная автономная и радиосистема управления. Для этого в НИИ-885 работали два базовых подразделения, одно из которых возглавлял главный конструктор радиосистем управления, директор института Михаил Рязанский, а другое главный конструктор автономных систем управления, главный инженер НИИ-885 Николай Пилюгин. Оба они также входили в состав знаменитого Совета главных конструкторов по ракетной технике, который возглавлял Сергей Королев.

Созданная в 1957 году система управления для ракеты Р-7 представляла собой импульсную систему траекторных измерений. Для контроля за ракетой использовались два наземных пункта, расположенных на расстоянии 500 км друг от друга симметрично относительно трассы полета ракеты. Они обеспечивали радиоизмерения траектории полета и ее корректировку. Для измерения дальности и тангажа (угловое движение летательного аппарата относительно главной поперечной оси инерции) был изготовлен отдельный пеленгатор.

Ведущий инженер отделения по созданию бортовых комплексов и высокочастотной аппаратуры РКС Виктор Сахаров: «Работа по созданию системы управления новых ракет велась по нескольким направлениям, где-то параллельно, конечно, существовала конкуренция. Руководители, в том числе Михаил Рязанский и Николай Пилюгин, — все они были выдающиеся люди, у каждого было свое мнение, которое они подчас очень горячо отстаивали, но дело они никогда не меняли на личные амбиции, да и человеческие отношения сохраняли хорошие. В результате конкуренция их идей много дала развитию космической промышленности в СССР».

Комбинированная система управления ракетой Р-7 вывела на новый мировой уровень и обеспечила опережающее развитие отечественной ракетной техники. Ракета Р-7 на долгие годы стала легендой космической отрасли Советского Союза. На ее базе была построена ракета-носитель для первого искусственного спутника Земли и целый ряд ракет среднего класса. 12 апреля 1961 года советская ракета семейства Р-7 вывела в космос первый пилотируемый корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту. Это событие стало символом XX века, положив начало эре освоения космоса.

Холдинг «Российские космические системы» в 2021 году отмечает 75-летний юбилей. Отсчет своей истории РКС ведет со дня основания Научно-исследовательского института 885 (НИИ-885, сегодня — Российские космические системы, РКС), который был создан постановлением Совета министров СССР № 1017-419 от 13 мая 1946 года. Это событие положило начало становлению и развитию космического приборостроения России. НИИ-885 — одна из организаций, заложивших основу всей отечественной ракетно-космической промышленности. За годы развития РКС принимал участие во всех ключевых отечественных космических проектах и программах. Без аппаратуры, созданной компаниями холдинга, невозможно представить многие космические достижения и успехи, к которым применимо выражение «впервые в мире».

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