А. Акимов принял участие во II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в Салехарде.

Заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) принял участие во II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Мероприятие прошло в столице Ямало-Ненецкого автономного округа — Салехарде.

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В рамках форума были организованы тематические секции «Сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования», «Образование, культура и родные языки», «Основы социального благополучия». Состоялось пленарное заседание «Стратегия устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: опыт, новые вызовы, механизмы решений».

Александр Акимов выступил с докладом на мероприятии и огласил участникам приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Как отметил сенатор в своем выступлении, верхняя палата парламента и профильный Комитет СФ уделяют большое внимание правовому обеспечению социально-экономического развития арктических и дальневосточных регионов.

Благодаря усилиям руководства ЯНАО здесь удается сохранять традиции, преемственность поколений. К коренным народам тут особое отношение, это касается социального обеспечения, организации работы кочевых школ, оленеводства

«Ямал можно поставить в пример многим другим регионам. Благодаря усилиям руководства ЯНАО здесь удается сохранять традиции, преемственность поколений. К коренным народам тут особое отношение, это касается социального обеспечения, организации работы кочевых школ, оленеводства и других насущных вопросов», — сказал Александр Акимов.

Александр Акимов принял участие во II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

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II Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

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Александр Акимов выступил с докладом и огласил участникам приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко

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Александр Акимов принял участие во II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

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Александр Акимов

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Александр Акимов принял участие во II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

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Александр Акимов принял участие во II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

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Александр Акимов принял участие во II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

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Александр Акимов принял участие во II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

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Александр Акимов

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Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сообщил, что количество проживающих на территории РФ коренных малочисленных народов увеличилось более чем на 20 проц. за последние 30 лет. По его словам, на данный момент в России проживают 47 коренных малочисленных народов — всего более 300 тыс. человек. Они обладают особым статусом и рядом преференций со стороны государства.

В работе форума в Салехарде приняли участие более 300 представителей 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ из всех регионов проживания.

Подводя итоги мероприятия, Александр Акимов отметил, что его участники детально обсудили вопросы развития северного оленеводства, сохранения культуры и родных языков, образования, молодежной политики и спорта, основ социального благополучия, а также рассмотрели взаимодействие регионов в рамках деятельности таких организаций, как Северный Форум, Арктический совет, Университет Арктики, а также Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Сенатор предложил провести Третий Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в Республике Саха (Якутия) – в крупном регионе, который он представляет в Совете Федерации. В следующем году Республика отмечает 100-летие со дня образования.

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